Noch bevor am 26. Mai die Europa- und Kommunalwahlen in Deutschland stattfinden, haben die Radolfzeller Jugendlichen die Wahl. Vom 13. bis 16. Mai findet die Wahl des Jugendgemeinderates statt und 16 politisch interessierte und engagierte junge Menschen haben sich für die Wahl aufstellen lassen.

Tibo Langener

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich kandidiere, weil ich die Gemeinschaft zwischen Jugendlichen und ihren Freunden stärken, neue Freundschaften ermöglichen und gemeinsame Events weiterführen möchte."

Mariella Sandmann

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich finde wichtig, dass es weitere Jugendtreffpunkte in Radolfzell gibt. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Ideen der Jugendliche gehört und umgesetzt werden."

Nathalie Probst

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich möchte mich weiterhin sozial engagieren und die bereits begonnenen Projekte der letzten Amtsperiode zu Ende bringen. Ebenso finde ich es gut, dass man etwas erreichen kann."

Nina Günther

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich möchte mich für das Engagement der Jugendlichen einsetzen und sie unterstützen selbst politisch aktiv zu werden. Mein größtes Ziel ist es, diejenigen zu erreichen, die sich bisher nicht für Politik interessiert haben und mit ihnen gemeinsam gesetzte Ziele zu erreichen."

Sonja Schächtle

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich wohne jetzt seit zwei Jahren in Radolfzell und möchte mich für mehr Treffpunkte für Jugendliche im öffentlichen Raum einsetzen. Zudem möchte ich, dass die Stimme der Jugendlichen in der Stadtpolitik gehört wird und unsere Ideen und Vorschläge Eingang in die Politik des Gemeinderates finden."

Marie Kaufmann

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich möchte mich für die Interessen und Wünsche der Jugendlichen einsetzen und meine eigenen Ideen einbringen."

Leon Löchle

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich möchte mich für Aufenthaltsplätze für Jugendliche in der Stadt, den Sportpark auf der Mettnau, WLAN an der Seepromenade, die Renovierung des Strandbades und mehr Veranstaltungen für Jugendliche in Radolfzell einsetzen."

Karolina Wick

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich möchte mich weiter dafür einsetzen, dass die Stimme der Jugend in Radolfzell gehört wird und sie auch etwas erreicht. Mein Ziel Nr. 1 wäre es, Plätze für die Jugend zu schaffen, wie z.B. eine Waldhütte oder einen Sportparcours. Denn die Jugend in Radolfzell braucht Raum um zu leben!"

Laura Bludau

Bild: Stadt Radolfzell

"Mir ist es sehr wichtig, mich für die Jugendlichen in Radolfzell einzusetzen und ihre/unsere Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche in die Tat umzusetzen."

Jannik Probst

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich kandidiere erneut, da ich finde, dass der Jugendgemeinderat in Radolfzell einen hohen Stellenwert im Stadtgeschehen hat. Seit 2013 durfte ich einige Projekte mit unterstützen und jedes Mal aufs Neue stolz auf uns sein, wenn ein Projekt fertiggestellt wurde. Ich möchte aktuelle Projekte weiter verfolgen und neue Projekte zusammen mit der Jugend in Radolfzell umsetzen."

Eron Metolli

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich kandiere für den JGR, da ich Einfluss nehmen will auf die Themen, die die Jugend, aber auch ganz Radolfzell betreffen. Zudem habe ich sehr viel Spaß an Diskussionen/Argumentationen bzw. Politik."

Fabian Arnz

Bild: Stadt Radolfzell

"Als Jugendlicher möchte ich mich dafür einsetzen, dass Jugendliche jetzt und in der Zukunft in Radolfzell eine gute Zeit haben können. Zudem interessiert mich Politik und ich sehe das als ersten Einstieg."

Elena Gnann

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich möchte uns Jugendlichen in Radolfzell eine Stimme geben! Die Toleranz und das Verständnis für unsere Bedürfnisse voran zu treiben, ist mir sehr wichtig. „Raum“ für die Jugend – cool & chillig."

Corinna Blersch

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich möchte mich politisch engagieren und mich für die Jugend in Radolfzell einsetzen. Ich habe Lust Events für Jugendliche zu organisieren und die Interessen der Jugend in die Entwicklung der Stadt einzubringen. Besonders einsetzen möchte ich mich für eine zeitnahe digitale Entwicklung an den Schulen."

Edris Karimi

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich bin seit 2018 Schulsprecher an der Gerhard-Thielcke-Realschule und es macht mir Freude, mich für die Rechte und Wünsche der Schüler einzusetzen. Auch auf Stadtebene würde ich gerne die Interessen der jungen Menschen vertreten, weil ich es wichtig finde mitzubestimmen und Verantwortung zu übernehmen."

Carolina Groß

Bild: Stadt Radolfzell

"Ich kandidiere, weil ich es wichtig finde, dass sich Jugendliche für die Interessen von Jugendlichen einsetzen. Meine Ideen sind: „Kleidertausch-Events“ -> hierbei spart man Geld, trifft nette Leute und tut der Umwelt etwas Gutes, gesunde, regio- sowie saisonale Verpflegung in Schulen und Kitas für eine nachhaltige Ernährung."