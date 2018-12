Und die Erde dreht sich doch. Auch für Markelfingen. Nach dem Brand der Markolfhalle im Februar tat sich lange Zeit nichts, das Murren im Dorf nahm von Monat zu Monat vernehmlich zu. Nun scheint das Verfahren mit einer Vorlage für den Gemeinderat Radolfzell soweit gediehen zu sein, dass zwischen zwei Lösungen gewählt werden soll.

Die Stadtverwaltung und OB Martin Staab tendieren aus finanziellen Gründen zu einer Wiederherstellung im Bestand plus einer Flächenerweiterung um etwa 100 Quadratmeter. Der Ortschaftsrat Markelfingen und die Vertreter der Vereine hätten es gerne eine halbe Nummer größer. Die Hülle der Halle passt nicht mehr, sie haben sich einen Neubau mit einer im Vergleich eineinhalbfachen großen Halle ausgesprochen. "Mehr wollen wir nicht", spricht sich Ortsvorsteher Lorenz Thum gegen eine noch größere Doppelsporthalle mit trennbaren Spielfeldern aus.

Thum kann dem Vorschlag der Verwaltung wenig abgewinnen, die Halle im Bestand herzurichten und eine Fläche von rund hundert Quadratmetern zu den vorhandenen 400 Quadratmetern hinzu zu bekommen: "Wenn wir das eins zu eins aufbauen, ist das nicht zukunftsorientiert", sagt Thum. Den Hang oberhalb der Halle hinauf ist das Neugebiet "im Tal" geplant. 65 neue Häuser ergeben auch eine erkleckliche Anzahl Menschen, "die als neue Nutzer der Halle in Frage kommen".

Die Markolfhalle sei schon vor dem Brand zu klein und zu umständlich gewesen. Für Konzerte oder Aufführungen habe die Bühne umgebaut werden müssen. "Wir hätten ohnehin ein Stuhllager gebaut", verweist Thum auf fertige Pläne. Dazu sei es nicht gekommen. Jetzt ergebe sich die Chance, eine bedarfsgerechte Halle zu bauen: "Dann haben wir mehr Möglichkeiten, die Vereine besser zu versorgen." Eines stehe schon heute fest: "Keiner muss Angst haben, dass diese Halle leersteht."

Die Stadtverwaltung versucht mit den Faktoren Geld und Zeit die kleine Lösung mehrheitsfähig zu machen. Sie gibt an, dass bei der Herstellung des Gebäudes auf der Grundlage des Ursprungszustands nach "mündlicher Auskunft" der Versicherung mit einer Erstattung von rund 1,35 Millionen Euro gerechnet werden könne. Diese Entschädigung werde auch dann gewährt, wenn die Fläche der Halle um 25 Prozent vergrößert werde. Selbst die Wiederherstellung mit einem Aufhübschen der Markolfhalle wäre nicht in einem Zeitraffer zu machen, die Verwaltung rechnet mit einer Fertigstellung in rund eineinhalb Jahren. Oder: Zur Fasnacht 2020 könnten die Markelfinger wieder in ihrer Markolfhalle feiern.

Bei einem Abriss und einem Neubau einer Eineinhalbfachhalle sieht die Zeitrechnung der Stadtverwaltung deutlich schlechter aus. Sie schreibt in der Beschlussvorlage: "Aufgrund des notwendigen aufwändigeren Planungsvorlaufs kann mit einer Fertigstellung frühestens in drei Jahren gerechnet werden." Oder: Da die endgültige Vorgehensweise – also die Entscheidung über Herstellen im Bestand oder Neubau – laut Verwaltung erst Ende Februar 2019 fallen soll, ist mit einer Fasnacht in einer neuen Markolfhalle nach dieser Berechnung frühestens wieder im Jahr 2022 zu rechnen. Über diese Ansage schüttelt Ortsvorsteher Thum mit dem Kopf: "Dann muss die Stadt halt ein externes Planungsbüro beauftragen, das muss man schneller durchziehen."

Keine Aussage macht die Stadt bisher zu den Kosten eines Neubaus. Dafür bräuchte es erst eine Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung. Fest stehe dagegen, was die Versicherung in diesem Fall zu zahlen bereit sei: Dann gebe es nur die "Minimalentschädigung von rund 850 000 Euro", zitiert die Verwaltung aus einer mündlichen Auskunft.