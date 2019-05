Radolfzell vor 4 Stunden

Die Freie Grüne Liste wird in Radolfzell stärkste Kraft

Wer in Radolfzell am stärksten zugelegt hat? Die Freie Grüne Liste natürlich. Wer am meisten verloren hat? Nein, es ist nicht die SPD. Sondern die CDU. Wir zeigen die Besetzung des neuen Gemeinderats in Bildern.