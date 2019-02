von Rolf Hohl

Fazel Karim Fayez hat knapp 4000 Euro bekommen, die er überhaupt nicht will. Zumindest nicht so, beteuert er, denn es ist Arbeitslosengeld, das er seit fast fünf Monaten bezieht, obwohl er Arbeit hätte. Seine Geschichte ist ein Lehrstück für Verwaltungsabläufe, bei denen zwar alles rechtens vonstatten ging, mit deren Ende aber dennoch niemand zufrieden sein kann. Es geht dabei um 26 Tage, während dieser er für das Landesamt für Denkmalpflege des Regierungspräsidiums Stuttgart gearbeitet hat, ohne dafür eine gültige Arbeitserlaubnis zu haben. „Es war ein Versehen“, sagt Fayez. Er habe vorsätzlich gehandelt, war man beim Hauptzollamt in Singen überzeugt, das für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständig ist.

Keine Perspektive

Fayez ist 43 Jahre alt und gelernter Archäologe mit zwei Hochschulabschlüssen. Bevor er 2015 nach Radolfzell kam, arbeitete er in der afghanischen Hauptstadt Kabul im Nationalmuseum. Er bekam schließlich ein Stipendium für ein Studium an der griechischen Universität von Ioannina, wo er Archäologie und Geschichte studierte. Weil er im vom Krieg zerstörten Afghanistan keine Perspektive für sich sah, ging er nach Deutschland, um hier zu arbeiten.

In Radolfzell traf er bald auf Peter Teufel, der als ehrenamtlicher Pate beim Freundeskreis Asyl Neuankömmlingen bei der Integration hilft. Mit seiner Unterstützung fand Fayez auch schnell Arbeit beim Bauhof der Gemeinde Reichenau, bevor er wenig später beim besagten Landesamt für Denkmalpflege wieder seiner gelernten Tätigkeit als Grabungsarbeiter nachgehen konnte. Das Problem: auf seiner Aufenthaltsgestattung steht auch die Dauer seiner Arbeitserlaubnis, die bis zum 4. September 2017 befristet war. „Das habe ich erst zwei Tage später bemerkt, mich dann aber sofort beim Ausländeramt in Radolfzell gemeldet“, erklärt Fayez.

Langer Behördenweg

Tatsächlich ging dort der Antrag auf Fortsetzung der Beschäftigung ein und wurde an die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit weitergeleitet. Die ZAV stimmte der weiteren Beschäftigung von Fayez zu, und so durfte er ab dem 1. Oktober wieder an die Arbeit. Diese knapp vier Wochen dazwischen hätte er jedoch nicht arbeiten dürfen, was er dennoch getan hat. „Für ihn war das ganz selbstverständlich, da er einen Arbeitsvertrag bis zum 30. September hatte, also ging er weiter zur Arbeit“, schildert Peter Teufel. Das Ausländeramt entgegnet derweil in einer Stellungnahme, dass sowohl Fayez als auch seinem Arbeitgeber bei einem Blick auf die Aufenthaltsgenehmigung zwingend hätte auffallen müssen, dass er nicht hätte weiterarbeiten dürfen. Entsprechend der Meldepflichten habe die Behörde deshalb das Hauptzollamt in Singen über diese unzulässige Beschäftigung informiert.

Fayez wurde in der Folge vom Zoll beim Amtsgericht Singen wegen vorsätzlicher Schwarzarbeit angeklagt. Der zuständige Richter hingegen sah den angeblichen Vorsatz nicht als erwiesen an, zumal es keinerlei Geschädigte dadurch gegeben habe, dass Fayez weiter zur Arbeit gegangen sei. Das Verfahren wurde dann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eingestellt. Auf die Frage, ob das Hauptzollamt Singen angesichts dieser Tatsache ganz von einer Anklage hätte absehen können, gibt man sich dort verschlossen. Es handele sich bei solchen Entscheidungen um interne Verfahrensabläufe, zu denen man keine Auskunft geben könne, sagt Mark Eferl, der Pressesprecher des Hauptzollamts.

Steine im Weg

„Der einzige, der bei der ganzen Sache einen Schaden davongetragen hat, ist Herr Fayez selbst“, schlussfolgert sein Pate, Peter Teufel. Denn aufgrund dieser Anklage musste der Archäologe seit Oktober 2018 darauf warten, seine Arbeitserlaubnis wiederzubekommen. Für Teufel ist das ein unnötiger Aufwand von Zeit und Geld, der hätte vermieden werden können. "Behörden müssen ja nicht die Schuhabtreter sein, aber sie sollten sich als Dienstleister am Bürger verstehen und arbeitswilligen Menschen nicht zusätzlich Steine in den Weg legen", sagt er.

In der Zwischenzeit hat Fayez seine Arbeitserlaubnis wieder erhalten. Er wird nun am Montag beim Landesamt für Denkmalpflege in der Archäologie seine nun unbefristete Stelle antreten. Und obwohl er neben den Umtrieben auf den mehreren Hundert Euro Anwaltskosten sitzen bleibt, sieht Fayez auch Gutes in der ganzen Geschichte: „In Deutschland ist die Verwaltung zwar sehr kompliziert, aber wenigstens nicht korrupt. In Afghanistan hätte ich keine einzige Unterschrift bekommen, ohne dafür zu bezahlen.“