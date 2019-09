Blaulicht in der Innenstadt. Einsatzfahrzeuge stehen mit ausgefahrener Drehleiter bereit. Überall wimmelt es von Feuerwehrleute. Am Samstag, 21. September, verwandelt sich die Radolfzeller Fußgängerzone beim Aktionstag der Freiwilligen Feuerwehr in eine Feuerwehrmeile. Neben einer Ausstellung aktueller und historischer Fahrzeuge wird es diverse Mitmachaktionen für die Besucher geben, wie Kommandant Helmut Richter ankündigt. „Viele nehmen uns nur wahr, wenn wir mit Blaulicht zu Einsätzen ausrücken müssen. Wir wollen mit dem Tag Präventionsarbeit betreiben, sensibilisieren und für eventuelle Fragen zu unseren Aufgaben oder der Gefahrenverhütung zur Verfügung stehen“, betont Richter.

Ziel des Aktionstages sei es aber auch, Radolfzeller für die Mitarbeit in der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr gewinnen zu können. Deshalb werden sich auch die Kinder- und Jugendorganisationen der Feuerwehr der Öffentlichkeit präsentieren. „Es gibt Feuerwehr zum Anfassen“, verspricht Richter. So könne zum Beispiel ein Atemschutzgerät angezogen, Schläuche ausgerollt, hydraulische Rettungsgeräte bedient und Knoten, die im aktiven Feuerwehrdienst Anwendung finden, ausprobiert werden.

Neuer Standort soll mehr Frequenz bringen

Für Kommandant Helmut Richter ist es nicht der erste Aktionstag. Es habe in der Vergangenheit immer wieder vergleichbare Aktionen gegeben. „Allerdings meist im und um das Feuerwehrhaus. Jedoch war die Resonanz beziehungsweise der Zuspruch am Standort Feuerwehrhaus meist mäßig bis schlecht.“ Deshalb habe man sich nun entschlossen, diesen Aktionstag im Stadtzentrum durchzuführen.

Beginn des Aktionstages ist um 10 Uhr. Er werde sich nach Angaben von Richter über die gesamte Fußgängerzone erstrecken. Beginnend auf dem Seetorplatz, über den Kirchbuckel bis hin zur Kreuzung Tegginger-/Bismarckstraße. Für das leibliche Wohl und die musikalische Unterhaltung ist auf dem Seetorplatz ebenfalls gesorgt, verspricht Richter.