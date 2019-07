Die Natur erkunden, auf Surfbrettern über den See flitzen, fremde Städte erkunden und gemeinsam mit Gleichaltrigen baden gehen – dazu und noch viel mehr hat die Radolfzeller Jugend im Rahmen des Sommerferienprogramms auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit. Ab sofort können Interessenten sich für zahlreiche Aktionen anmelden. Erstmals können in diesem Jahr auch Kinder aus Gastfamilien an dem Programm teilnehmen.

Teilnehmer müssen auch warten

Für die Jugendlichen hat das Team des Café Connect ein Programm aus 32 Angeboten zusammengestellt. Wie die Verantwortlichen mitteilen, richtet sich dieses vor allem an Teilnehmer zwischen zwölf und 16 Jahren. 300 Plätze sind insgesamt zu vergeben. „Wir werden mit Warteliste arbeiten“, sagt Anneli Biewald von der offenen Jugendarbeit. Es gebe also keine Garantie, dass die Jugendlichen auch an allen Veranstaltungen teilnehmen können, für die sie sich interessieren.

Radolfzell Parcours-Training im Ferienprogramm: Rolle rückwärts über das Hindernis Das könnte Sie auch interessieren

Neu sind in diesem Jahr acht Angebote, darunter unter anderem ein Ausflug in die Lochmühle bei Eigeltingen, eine zweitägige Ausfahrt nach München und ein Tauchkurs. Aber auch Altbewährtes ist im Ferienprogramm zu finden, darunter Parkourtraining und ein Besuch in einer Schokoladenfabrik, der dieses Jahr allerdings nicht mehr im gleichen Unternehmen wie in der Vergangenheit stattfindet. Wer an keinem Programm teilnehmen möchte, aber dennoch Beschäftigung während der Ferien sucht, kann sich mit anderen Jugendlichen im Café Connect treffen, das in dieser Zeit von Dienstag bis Freitags jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet hat. Ein Angebot, das nicht im Programmheft enthalten ist, ist zudem die Befree-Soccer-League, die am 3. August im Herzenbad ausgerichtet wird.

Die siebenjährige Lenia und der gleichaltrige Paul präsentieren sich beim Zirkusworkshop des Pfingsferienprogramms als Fakire. Frank Wunderlich vom Zirkus Bingo gibt Hilfsstellung. Bild: Laura Marinovic | Bild: Marinovic, Laura

Die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können aus 45 Angeboten wählen, die das Kinderkulturzentrum Lollipop zusammengetragen hat. Insgesamt sind 629 Plätze durch ein Losverfahren zu vergeben. Um teilnehmen zu können, müssen die Kinder sich allerdings für mindestens drei und maximal fünf Aktionen anmelden. „Es gilt außerdem, sich nicht nur die Rosinen herauszupicken“, sagt Nadine Gaßner vom Lollipop. Für einige sehr begehrte Kurse und Ausflüge, unter anderem zum Ravensburger Spieleland, gilt es daher, sich nur für eines der Angebote anzumelden.

Ein Tag auf dem Bauernhof

Zum ersten Mal angeboten werden sieben Aktionen, zum Beispiel ein Tag auf einem Bauernhof, ein Kalligrafie-Kurs und ein Tag auf einer Straußenfarm. Aber auch bewährte Angebote aus den vergangenen Jahren, darunter ein Besuch im Abenteuerpark Immenstaad und Pizza backen, sind wieder dabei.

Radolfzell Kreatives Ferienprogramm: In diesem Workshop in der Stadtbibliothek Radolfzell entwerfen Schüler eigene Realitäten Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeisterin Monika Laule freut sich über die vielen Angebote, die auf den Radolfzeller Nachwuchs warten: „Das Heft wird jedes Jahr dicker“, stellt sie fest. 26 Kooperationspartner wie Vereine bieten in diesem Sommer ihre Unterstützung, ihr Wissen und ihre Ausrüstung im Rahmen des Kinderferienprogramms an, 17 im Rahmen des Jugendferienprogramms. „Die Auswahl an Kooperationspartnern zeigt, wie vielseitig unser Angebot ist“, sagt Laule und bedankt sich für deren Hilfe. Die große Auswahl an Aktionen kommt gut an: „Die Nachfrage ist jedes Jahr sehr groß“, teilt Ibrahim Güler vom Kinderkulturzentrum Lollipop mit.

Der Spaß steht im Mittelpunkt

Aber nicht nur die Kinder sollen profitieren. Auch den Eltern soll mit dem Ferienprogramm etwas gute getan werden: Wenn sie während der Ferien arbeiten und keine Zeit haben, auf ihre Kinder aufzupassen, brauchen sie ein zuverlässiges Betreuungsangebot. Dennoch: „Wichtig ist bei uns, dass der Spaß der Kinder im Mittelpunkt steht“, betont Ibrahim Güler.