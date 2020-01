Die Sieben. Eine Zahl, die in der Filmbranche Einzug gehalten hat, wie kaum eine andere. Etwa beim Western „Die glorreichen Sieben“ mit den Haudegen Yul Brynner und Charles Bronson. In „Sieben Leben“ hilft Will Smith sieben wildfremden Menschen dabei, ihr Leben wieder zurück in die Spur zu bringen. In „Sieben Jahre in Tibet„ bringt Filmschönling Brad Pitt Frauenherzen zum Schmelzen. Auch Darma Vivekachandran ist einer von sieben. Der Böhringer ist seit Anfang des Jahres Honorarkonsul von Sri Lanka.

Auf der CMT in Stuttgart: Honorarkonsul Darma Vivekachandran, Botschafter Karunasena Hettiarachchi, Norbert Quack und Ahamed Razee, erster Botschaftssekretär. | Bild: Matthias Güntert

Er vertritt den Inselstaat im Indischen Ozean in ganz Baden-Württemberg. „In ganz Deutschland gibt es sieben Stück von uns, aber ich bin der einzige, der in Sri Lanka geboren wurde. Meine Kollegen sind alles Deutsche“, sagt Darma Vivekachandran. Er sei vor zwei Jahren mit dem Botschafter von Sri Lanka in Kontakt gekommen. „Ich habe ihn auf der Rückreise von Stuttgart kennengelernt. Da hat er mich gleich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, unser Land als Honorarkonsul in Baden-Württemberg zu vertreten“, so Darma Vivekachandran weiter.

Im Amt seit November

Lange überlegt hat der 43-jährige Böhringer, der seit 25 Jahren in Deutschland lebt und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, nicht. „Ich habe eigentlich gleich zu gesagt. Diese Aufgabe ist für mich eine Ehre, weil ich mich mit den Menschen dort identifizieren kann“, sagt der verheiratete, zweifache Familienvater, der beruflich als Geschäftsführer einer Reinigungsfirma tätig ist. Bis er sein Amt allerdings

offiziell ausüben durfte, habe es beinahe zwei Jahre gedauert. Das Außenministerium von Sri Lanka und das Auswärtige Amt in Deutschland mussten den Antrag erst auswerten und ihre Zustimmung erteilen. „Aber seit November ist es offiziell“, freut sich Darma Vivekachandran.

Singen Der Grundstein ist gelegt: Singener Hindus freuen sich über den Baustart ihres Tempels Das könnte Sie auch interessieren

Was macht ein Honorarkonsul eigentlich? „Es geht nicht um Feste und Einladungen“, betont Darma Vivekachandran.

Es gehe auch nicht um irgendwelche Vorteile, die dieses Amt mit sich bringe, „alles Quatsch“. Ihm gehe es um die Verantwortung für die Menschen, die er vertrete. „Das ist eine große Verantwortung. Als Honorarkonsul bilde ich die Mitte zwischen Sri Lanka und Deutschland„, sagt er. Sein Ehrenamt könne er neben seiner Arbeit gut ausüben. Geld bekomme er dafür keines.

„Ich kenne beide Kulturen.“

Darma Vivekachandran vertritt die Interessen der Einwohner von Sri Lanka in Deutschland. Das unterscheidet ihn von einem Diplomaten, der die Interessen seiner Regierung gegenüber der Bundesregierung vertritt. Konsuln arbeiten eher verwaltend. „Wir kümmern uns um Pass-, Visums- und Aufenthaltsangelegenheiten“, sagt er. Nebenbei pflege er die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu Deutschland. „Ich kenne beide Kulturen“, betont Vivekachandran.

Der letzte Besuch in Sri Lanka ist eine Weile her

Obwohl er in Sri Lanka geboren wurde, ist sein letzter Aufenthalt im Inselstaat schon eine ganze Weile her. „Ich war, glaube ich, vor 15 Jahren das letzte Mal dort“, sagt Vivekachandran. Mit seinem neuen Amt werde es aber Zeit, dass er Sri Lanka schnellstmöglich wieder einmal einen Besuch abstatte. „Als Honorarkonsul gehört es auch zu meinen Pflichten“, betont er. Der 43-jährige Böhringer interessiere sich weniger für das große Rampenlicht: „Ich will was bewegen“, sagt er. Und dennoch gehören repräsentative Aufgaben auch dazu. Das weiß auch Darma Vivekachandran. Am Freitag wartet einer von ihnen: Dann wird er auf Einladung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Neujahrsempfang dabei sein. „Ich bin schon sehr aufgeregt und freue mich.“ Denn Netzwerkarbeit gehöre zu seiner neuen Aufgabe dazu.

Moos Einmal Bhutan und wieder zurück: Eigentlich wollte Peter Kessler als ehrenamtlicher Helfer ein Feuerwehrauto in das kleine Königreich fahren. Eigentlich, doch ein Streik im Hafen von Kalkutta hat dem ehemaligen Bürgermeister von Moos die Tour vermiest Das könnte Sie auch interessieren

Um seiner Arbeit gewissenhaft nachzukommen, hat Darma Vivekachandran in Böhringen ein Büro eröffnet. Mitarbeiter habe sein kleines Konsulat noch keine, was sich allerdings schon bald ändern solle. Und zwei weitere Kleinigkeiten fehlen Vivekachandran in seinem Büro, beziehungsweise davor, noch: ein Schild an der Haustüre, das ihn als Honorarkonsul kennzeichnet sowie jeweils eine Deutschland- und eine Sri Lanka-Fahne.