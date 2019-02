von Marina Kupferschmid

Es ist schon fast ein Reflex: Sobald die Bengelschießer und Kanonebutzer auftauchen, gehen die Zuschauer in Deckung und halten sich die Ohren zu. Für ihre mächtigen Böllerschüsse auf Umzügen und im eigenen Dorf sind die Böhringer Narren bestens bekannt, ist doch die Kanone das "Ur-Requisit" der Zunft und so alt wie ihr historischer Narrenspruch: "Bengelschießer mit Kanon schieß, schieß, schieß, sunscht goht de ganze Wald verlore, schieß, schieß, schieß."

Symbol der Böhringer Fasnet

Als "unser bestes Stück" und Teil der Identität bezeichnet Elferrat und Oberholzer Siegfried ("Sigi") Horber das Symbol der Böhringer Fasnet. Bekanntlich geht der Name der Zunft auf die Ereignisse des Bauernaufstandes 1525 zurück, als Böhringer Bauern sich aus Mangel an eisernen Kugeln mit Ladungen aus eichenen Bengeln gegen ihre Widersacher aus Radolfzell zur Wehr setzten.

Die heutige Kanone ist eine Salut-Kanone aus Rosenheim und vom Beschussamt abgenommen – nicht zu vergleichen mit der Kanone aus den 30er Jahren, die 1951 aus einem Versteck auftauchte und, mit abenteuerlichen Pulverladungen gestopft, die Erde erzittern ließe. Schmunzelnd erzählt Siegfried Horber die Lausbubengeschichten einiger älterer Mitglieder, die damals unbekümmert ihren Schabernack mit der Kanone trieben – etwa in der freien Landschaft alle möglichen Gegenstände verschossen.

Freude trotz Vorsicht

So kam es, dass die alte Kanone 1965 in 1000 Einzelteile zerbarst, als man versuchte, einen Bengel stolzen Ausmaßes zu verschießen. Inzwischen gibt es strenge Sicherheitsvorschriften. Zum Beschuss der heutigen Kanone werden Kartuschen eingesetzt, und nur ausgebildete Mitglieder der Bengelschießergruppe, die über einen Böllerschein verfügen, sind an der Kanone zugelassen. Die neue Technik und die gebotene Vorsicht haben aber der Freude und dem richtigen Fasnachtsspaß um das immer noch beste Stück der Bengelschießer keinen Abbruch getan.