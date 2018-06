Radolfzell Die Band "Anders" singt anders auf der Mettnau, nämlich acapella

Freiburger Studenten präsentierten am Sonntagvormittag eigene Texte bei "Jazz Open" an der Konzertmuschel – und zeigten dabei auf, wie virtuos sie allein mit ihrer Stimme musizieren können.

Eine Mischung aus Gesang, Beatbox und Rap – so klang die Band "Anders" bei ihrem Auftritt an der Konzertmuschel auf der Mettnau. Doch was genau macht die Band, die sich bereits mit ihrem Namen als etwas Anderes darstellen will, so anders? Sie treten acapella auf, mit kaum mehr bestückt als einem Mikrofon.

Bei strahlendem Sonnenschein und mit dem See im Hintergrund traten die fünf Freiburger Studenten um 11 Uhr vor ihr Publikum. "Das ist eines der frühesten und schönsten Konzerte, die wir je geben werden", sagten sie. Die Uhrzeit ist im Rahmen der Reihe "Jazz Open" gesetzt, dabei treten an verschiedenen Sonntagen bei gutem Wetter stets um 11 Uhr Künstler auf der Mettnau auf. Im Repertoire hatte die Band nicht nur Lieder über die Liebe und deren Ende, sondern auch über das Leben. Dabei nahmen sie sich selbst nicht so ernst. Das zeigte sich etwa dann, wenn sie das Umschalten eines Fernsehers musikalisch interpretierten, woraus ein Medley verschiedener Titelmelodien und Werbetexte resultierte. Auch manch ein Bandmitglied wurde auf die Schippe genommen: Ein Lied handelte von dem Tanzmuffel Adrian, der Probleme mit den Frauen hat.

Geschrieben sind ihre Songs größtenteils von Johannes Berning. "Deshalb stammen sie aus dem echten Leben", befand sein Bandkollege Fabian Weithoff. Gegründet wurde die Band bereits 2006, in ihrer heutigen Besetzung besteht sie seit vier Jahren. Der Weg zum Acapella sei einfach gewesen: "Wir haben bereits in der Schule gemerkt, dass wir ganz gute Stimmen haben und haben dann immer schon Titel der Wise Guys gecovert. Und weil man acapella überall auftreten kann, haben wir uns dafür entschieden", erzählt der 25-jährige Berning. "Außerdem haben wir sehr viel Spaß daran", fügt Weithoff hinzu. Besonders begeistert war das Publikum vom Beatbox-Solo des 25-jährigen Johannes Jäck, bei dem er verschiedene Instrumente allein mit der Stimme nachahmte. Nicht ganz so virtuos, aber auch klanggebend: Auch die Besucher wurden mit ihren Stimmen in den Auftritt eingebunden.