von Natalie Reiser

Das Diakonische Werk will im Oktober wieder in sein Haus in der Tegginger Straße einziehen. Seit März baut es seinen Sitz um. Nun wurde ein Banner der Hilfsorganisation „Brot für die Welt„ am Baugerüst befestigt. Bis Ende August soll das orange Plakat zum Spenden für die Hilfsorganisation aufrufen. Vor Ort informierten Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal und Geschäftsführer Christian Grams gemeinsam mit den Architekten Jochen Poth und Heike Torres bei einem Pressetermin über den Stand der Bauarbeiten.

Das 1930 gebaute Haus entsprach nicht mehr den Brandschutzbestimmungen

Der Umbau war nötig geworden, weil das 1930 erbaute Gebäude nicht den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprach, erklärte Heike Torres, die das Projekt leitet. Ein weiteres Anliegen war, das gesamte Gebäude, auch den Zugang zu den Beratungsstellen im ersten Stock, barrierefrei zu machen. „Dieser Umbau war an der Zeit“, so Grams.

In Zukunft führt der Nebeneingang zu einem Aufzug, der es Rollstuhlfahrern und Familien mit Kinderwagen ermöglichen soll, die Beratungsräume im ersten Stock zu erreichen. Von links: Heike Torres und Jochen Poth (Architekten), Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal (Vorsitzende des Diakonischen Werkes des Evangelischen Kirchenbezirks Konstanz) und Bärbel Wagner (Fachbereich Beratung, Qualifizierung, Existenzsicherung). | Bild: Natalie Reiser

Eine Million Euro investiert das Diakonische Werk in die Sanierung des Gebäudes mit dem trutzigen Charakter, in dem ursprünglich die Landeszentralbank untergebracht war. Zu Beginn der Überlegungen sei wesentlich mehr geplant gewesen, sagte Schneider-Cimbal. Doch angesichts der hohen Bausumme habe man auf vieles verzichtet und sei zu einer „arg auf Kante genähten“ Lösung gelangt. Doch die Freude über die Neuerungen überwiege. Grams sprach von einer „langfristigen Perspektive für das Haus“. Vor allem für die Besucher soll es leichter zugänglich und der Aufenthalt angenehmer werden.

Ein Lift führt in den ersten Stock

Barrierefrei wird das Gebäude wie bislang vom östlichen Nebeneingang über die Rampe zu erreichen sein. Die Wendeltreppe, die links im Erker lag, ist entfernt. In dem ovalen Raum wird künftig ein Büro sein, ebenso darüber. Besucher, die in den ersten Stock gelangen möchten, können geradeaus weitergehen. Der ehemalige Tresorraum der Bank wird so umgebaut, dass ein Lift installiert werden kann.

Angesichts der 65 cm dicken Wände und der 60 cm starken Decke keine leichte Aufgabe, erklärte Poth. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. „Das heißt, wir mussten die Decke in Würfeln herausfräsen und sie vorsichtig zwischen den Dachsparren hinausheben, um den Dachstuhl nicht zu beschädigen“, erklärte er.

Alte Wendeltreppe bleibt erhalten

Neben dem Aufzug wird eine Treppe in den ersten Stock führen und als primärer Fluchtweg dienen. „So konnte die wunderschöne Wendeltreppe aus Holz, die neben dem Haupteingang liegt, gerettet werden“, erläuterte Torres. Weil die alte Treppe brennbar ist, wäre sie als erster Fluchtweg nicht tauglich gewesen. Auch wird das Dach gedämmt und neu gedeckt. Die alten Ziegel stammten noch aus dem Baujahr 1930.

Das Renovieren des Veranstaltungssaals im Erdgeschoss ist fast fertig. Der Boden ist neu verlegt, in die Fenster sind Dichtungen eingefräst und sie sind mit Isolierglasscheiben versehen worden. Nach altem Vorbild wurden Heizkörperverkleidungen nachgebaut. Voraussichtlich im Oktober wird das Gebäude seine Türen Besuchern und Gruppen, die aktuell in die Christuskirche ausgewichen sind, wieder öffnen, schätzt Torres.