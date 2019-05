von Natalie Reiser

Radolfzell – Ärzte wollen Leben retten und Krankheiten heilen. Singend kennt man sie eher selten. Doch auch der Musik schreibt man heilsame Kraft zu. So fiel die Idee, einen Ärztechor zu gründen, auf fruchtbaren Boden. Seit 2007 treffen sich etwa zweimal pro Jahr mehr als 100 Ärzte aus ganz Deutschland, um ein Konzert einzustudieren und vorzutragen.

Am Samstag, 18. Mai, gastiert der Ärztechor auf der Insel Reichenau. Im Rahmen der Augia-Konzertreihe präsentiert er im Münster St. Maria und Markus in Mittelzell das „Adagio und Fuge in c-Moll“ von Wolfgang Amadeus Mozart, die Nelson-Messe von Joseph Haydn und Vivaldis „Gloria“. Drei Ärzte aus Radolfzell sind mit dabei. In diesem Jahr leihen sie dem Chor nicht nur ihre Stimme, sondern übernehmen auch organisatorische Aufgaben.

Radolfzeller sind erfahrene Sänger

Das Ehepaar Ursula und Volker Kaiser sowie die Kinderärztin Helga Wagner haben unter ihren Berufskollegen bereits Erfahrung als Sänger. In der Pauluskirche Ulm und auf der Insel Amrum haben sie unter anderem gesungen.

Am Konzert auf der Reichenau werden etwa 120 Personen beteiligt sein, 80 bis 90 Sänger und 30 bis 40 Orchestermusiker. Aus einem großen Pool von Ärzten aus ganz Deutschland, die sich für die Veranstaltungen bewerben, wird für jedes Konzert eine Auswahl eingeladen. Sänger und Musiker studieren die Stücke allein ein.

Der Ärztechor nimmt auch mal Aufstellung in der freien Natur. Hier singen die Ärzte auf der Insel Amrum. | Bild: Kinka Tadsen

Für die drei Ärzte aus Radolfzell ist das Konzert im Mai nicht die einzige musikalische Herausforderung im Jahr. Helga Wagner und Ursula Kraft-Kaiser singen seit vielen Jahren im Münsterchor und spielen Klavier. Der ehemalige Tropenarzt Volker Kaiser hat im Freiburger Bachchor Erfahrung gesammelt, hat aber auch Spaß an Fasnachtsmusik und ist mit Freunden wiederholt beim Wettbewerb zum Närrischen Ohrwurm angetreten.

Die Konzerte des Ärztechors werden an zwei verschiedenen Orten präsentiert, die nicht weit auseinander liegen. Eine Woche vor dem Konzert treffen sich die Ärzte zu einer Probenwoche mit Uta Singer, der musikalischen Leiterin des Deutschen Ärztechors. Im Mai werden die Proben in Götzis im Vorarlberg stattfinden. Am Freitag, 17. Mai, ist das erste Konzert in der Kulturbühne Ambach geplant.

Proben und Erholen gleichzeitig

Für Anfahrt, Unterkunft und Verpflegung öffnen die Ärzte ihren eigenen Geldbeutel. Obwohl bis auf den Mittwoch, an dem der Nachmittag zur freien Verfügung steht, täglich acht Stunden geprobt wird, empfinden die Sänger den Aufenthalt als Erholung. „Wir nehmen neue Eindrücke mit, oftmals ist die Landschaft wunderschön. Und durch die Konzentration auf die Musik wird der Kopf völlig frei von allen anderen Beschäftigungen“, erzählt Ursula Kraft-Kaiser. Doch nicht nur musikalisch soll es stimmen, bei der Planung eines Konzerts müssen viele Aspekte beachtet werden.

Die drei Musiker haben im Vorfeld das Münster Mittelzell unter Augenschein genommen, um zu sehen, wie es um Temperatur und Beleuchtung bestellt ist, wie die Podeste aufgestellt werden müssen, damit die Sänger gut zu sehen und zu hören sind. Auch eine transportable Orgel will untergebracht werden.

Ist das Konzert am 17. Mai in Götzis gemeistert, geht es für die Sänger und Musiker am Samstag weiter mit dem Bus auf die Reichenau. Wer möchte, kann die Gemüseinsel zu Fuß erkunden oder an einer Führung durch das Zentrum für Psychiatrie Reichenau teilnehmen.

Der Erlös des Konzertes, abzüglich der Kosten für Solisten, Ausstattung und Prospekte, soll dem Offenen Atelier der medizinischen Einrichtung gespendet werden.