von Natalie Reiser

Arne Dahl gehört zu den meistgelesenen Kriminalautoren in Deutschland. In der Buchhandlung Greuter erzählte der schwedische Schriftsteller, was ihn bewog, Verbrechen von internationaler Tragweite in Thriller zu packen, wie er die Handlung seiner Werke komponiert und woher er die Inspiration für neue Bücher nimmt.

Für die Besucher der Lesung hatte er eine Kostprobe seines vor wenigen Tagen erschienenen Buchs „Vier durch vier“ dabei. Günter Keil, Journalist und Moderator, machte diejenigen der Zuhörer, die noch nicht zur eingeschworenen Fangemeinde des Autors gehören, mit Dahls Werk bekannt.

In der Buchhandlung Greuter erzählte der Bestsellerautor Arne Dahl (rechts) im Gespräch mit Moderator Günter Keil entspannt und humorvoll, wie er große politische Stoffe in spannungsgeladene Krimis verpackt. | Bild: Natalie Reiser

Vor 20 Jahren gelang Arne Dahl der Durchbruch mit „Misterioso“ dem ersten Band der sogenannten A-Serie, die elf Krimis zählt. Sie dreht sich um das schwedische Ermittlerduo Paul Hjelm und Kerstin Holm. Auf diese Reihe aufbauend, doch durch ein Europol-Team unterstützt, veröffentlichte er vier weitere Thriller, die in der deutschen Übersetzung die Titel „Gier“, „Zorn“, „Neid“ und „Hass“ tragen.

Danach hat der Autor einen Schnitt gemacht und ein neues Ermittlerpaar in den Vordergrund gestellt. Sam Berger und Molly Blom spielen die Hauptrolle in der nun vierbändigen Serie, für die der Piper-Verlag mathematische Titel ausgesucht hat: „Sieben minus eins“, „Sechs mal zwei“, „Fünf plus drei“ und „Vier durch vier“. Aus der neuen Geschichte gab es eine Leseprobe auf Schwedisch.

Deutsch als dritte Fremdsprache

Nur eine der Anwesenden konnte sie verstehen. „Für alle anderen ist es wie Musik“, meinte Dahl, der sich mit Günter Keil in Deutsch unterhielt. In der Schule habe er Deutsch als dritte Fremdsprache gelernt. Die Artikel der, die und das blieben zwar immer schwierig, meinte er lachend, doch er finde es besser, auf seinen Lesereisen in Deutschland Deutsch zu sprechen.

Dahl bekennt: „Ich liebe die deutschen Leser.“ Während der Autor den Beginn des neu erschienenen Krimis vorliest, rollen die schwedischen Worte schnell, tatsächlich wie leise Musik, von seinen Lippen. Der schwedischen Sprache nicht mächtig, ahnt man nur, dass es um eine Szene in der Dunkelheit geht.

Besser im Alter

Keil liest die spannungsgeladene Szene anschließend in Deutsch vor. Sam Berger schleicht um ein Haus, drängt sich durch einen engen Tunnel und entkommt nur mit Not einer tödlichen Falle. Der Autor formuliert kurze, einfach strukturierte Sätze. Und doch stecken in dem auf Spannung ausgelegten Text poetische Bilder, „er spürte die Nacht höhnisch grinsen“.

Als älterer Autor schreibe man besser, findet Dahl. Doch mit den Jahren werde es schwerer, Neues zu finden. Anlass zu seinen Krimis habe der Anschluss Schwedens an die Europäische Union gegeben. Erstmals sei in das ruhige, skandinavische Land Kriminalität aus dem Osten geschwappt. Dahl schreibt seitdem über internationale Verbrechen, die russische Mafia, Menschenhandel, Zwangsprostitution.

„Ich hasse Gewalt“

In seinen Büchern und den Verfilmungen geht es brutal zu. „Ich hasse Gewalt“, sagt Dahl. Trotzdem entschied er sich, in seinem neuen Buch noch drastischere Szenen der Gewalt zu schildern. Es sei bei dieser Thematik nicht anders möglich. Andererseits sehe man das Licht nicht ohne Dunkelheit. Auf ein Mysterium folge immer eine Lösung.

Menschlich bildet Dahl einen starken Gegensatz zum Inhalt seiner Bücher. Ruhig, oft verschmitzt und humorvoll erzählt er von seiner Arbeit. Inspiration komme nicht wie ein Blitz. Man müsse sie machen, meint er. Und aufmerksame Augen haben.

In Radolfzell haben es ihm zwei Figuren angetan: „El Niño„ an der Uferpromenade und eine Skulptur im Mettnau-Park. „Eine Kugel wie ein riesiges Coronavirus“, findet Dahl, „das muss unbedingt in eines meiner Bücher.“