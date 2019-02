Seit die Bäume in der Nachbarschaft sterben, ist der Aufschrei viel größer. Dass der Borkenkäfer ganze Kolonien an Fichten gemeuchelt hat – geschenkt. Dass der Pilz "Hymenoscyphus pseudoalbidus", auch "Falsches Weißes Stengelbecherchen" genannt, den Eschen den Garaus macht – kaum zu ändern. Aber wenn der Bauarbeiter mit der Säge auf Birke, Buche, Linde in der Nachbarschaft einritzt, dann ist Matthäi am letzten, denn er ist ja irgendwie unser aller Baum.

Mit ihm sind wir groß geworden, er hat uns Luft (gesunde) und Schatten (natürlichen) geschenkt. Ein echter Freund eben, nicht so was Anonymes, das wie ein Streichholz am anderen im Wald rumsteht. Und doch: Manchmal rauscht so ein Baumabtragen ohne großes Aufsehen vorbei. Wie das Stück-für-Stück-Fällen der Trauerbuche auf dem Radolfzeller Minigolfplatz. Was hat dieses gute Stück nicht zahllosen Golfern auf Bahn neun an heißen Tagen Wind-Kühlung zugefächelt und kraft Photosynthese für erlaubte Sauerstoffzufuhr gesorgt. Obwohl von der Stadt nach der Diagnose "Faulstellen am Stammfuß" angekündigt, hat das Fällen der Trauerbuche für keinen Protest und nicht die klitzekleinste Demo gesorgt.

Früher, Anfang der siebziger Jahre, wäre das mitnichten so gelaufen. Damals, als der Pächter Johann Koch gutmütig Schläger und Bälle herausgab und bei den Jungen auch mal großzügig übersah, wenn sie unter Umgehung des 18. Lochs auf eine zweite Runde aufbrachen. Damals war der Minigolfplatz so etwas wie der Treffpunkt – heute würde man sagen – der linksalternativen Jugendszene der Stadt. Lange Haare, Schlaghosen und lässig auf dem Zaun sitzen – so ging der Zeitvertreib.

Die Helden hießen Matthias Schenk, Johannes Groll und Wolfgang Gutmann. Sie mussten nicht für Bäume streiten, die standen schon. Sie wollten ein offenes Jugendhaus. Das fehlt noch immer in Radolfzell. Was garantiert wieder kommen wird: Ein neuer Baum für Bahn neun. Das wenigstens hat die Stadt versprochen.