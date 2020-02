von von: Lisa Liebsch

Jeder möchte seinen Opa stolz machen, so auch Industriekaufmann Lorenz Thum. Daher widmet er seinen Vortrag über die Aufgaben und Pflichten eines ehrenamtlichen Ortsvorstehers seinem Großvater Eugen. Dieser war, so Thum, nach dem Krieg kurzzeitig Bürgermeister in Markelfingen und nun ist sein Enkel viele Jahre später ebenfalls in der Gemeinde tätig.

Der 59-Jährige wird am Montag, 10. Februar, um 20 Uhr im Rahmen der Reihe „Markelfinger Köpfe“ im Rathaus über aktuelle Projekte und seine persönlichen Erfahrungen als Ortsvorsteher sprechen. Eigentlich habe Lorenz Thum diesen Weg überhaupt nicht einschlagen wollen. „Ich wurde immer wieder gefragt und ließ mich letztlich aufstellen“, erzählt er.

„Keine Ahnung von Verwaltung“

Doch nach seiner Wahl zum Ortsvorsteher wurde Thum bewusst, dass dieses Amt kein leichtes Pflaster sein würde. „Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung von Verwaltung, aber versuche es gemeinsam mit der Unterstützung vom Ortschaftsrat.“

Besonders am Anfang sei Thum mit den Schattenseiten seiner Aufgaben konfrontiert worden. „Die Mühlen mahlen anders als im Industrieunternehmen„, erklärt er. Er habe seine Ideen direkt umsetzen wollen, doch insbesondere größere Projekte müssten langfristig geplant werden. Dies beanspruche oft einige Zeit, da man sich an die Verwaltung, Gremien oder den Gemeinderat wenden müsse. In diesen Ablauf sei er aber mittlerweile hinein gewachsen.

Markolfhalle und Baugebiet Im Tal im Fokus

Projekte die ihm besonders am Herzen liegen, wird er in seinem Vortrag ebenfalls am Rande thematisieren. Insbesondere die Markolfhalle oder das Baugebiet „Im Tal“ stünden aktuell im Fokus. Aber auch die Erweiterung vom Kindergarten sei ein wichtiger Punkt, der die Einwohner bewegt.

Von dem Vortrag erhofft er sich, dass die Bürger mehr Verständnis für die Abläufe und Prozesse in der Gemeinde aufbauen, da manches nicht so einfach sei, wie man es sich vorstellen würde. Auch über den familiären Aspekt wird Thum sprechen „Man braucht eine Familie, die mitzieht und einen unterstützt.“