von Georg Lange

Im Bodenseezimmer des Radolfzeller Rathauses herrschte eine geschäftige Stimmung: Der bisherige Seniorenrat war vollständig zur letzten öffentlichen Sitzung seiner vier Jahre andauernden Amtsperiode zusammen getreten. Die letzte Sitzung unterschied sich vom Inhalt und den Tagungspunkten her kaum von den vorhergehenden.

Radolfzell Kandidaten für den Seniorenrat stellen sich vor: Was sie für Ältere erreichen wollen Das könnte Sie auch interessieren

In selber Tatkraft nahm der Seniorenrat sich der Themen an, die er sich selbst auf die Agenda gesetzt hatte. Es schien, als wolle er dem neu gewählten Rat zeigen, wie eine Sitzung aussehen könnte. Von den zwölf Mitgliedern des Seniorenrats stellten sich vier erneut und erfolgreich zur Wahl für das neue Gremium. Die neuen Mandatsträger waren am Vortag bei einem separaten Treffen über die Schwerpunkte und Arbeitsweisen des Rates in Kenntnis gesetzt worden.

Probleme mit öffentlichem Nahverkehr

Der Seniorenrat berichtete über seine Eindrücke in den Ausschüssen der Stadtverwaltung, in denen er vertreten ist und über die Kooperationen mit der Seniorenvertretung der Partnerschaft Amriswil und dem Kreisseniorenrat.

Er berichtete über die Vorzeigestadt Singen in Fragen der Seniorenarbeit sowie über mangelnden Informationstransfer über das Mobilitätsangebot älterer Mitbürger in den Ortschaften durch die Stadtwerke sowie die Veränderung im öffentlichen Nahverkehr im kommenden Jahr.

Radolfzell Es tut sich etwas: Die ersten Bushaltestellen in Radolfzell sind barrierefrei Das könnte Sie auch interessieren

Seniorenrätin Anita Schaffer berichtete über Bürger mit eingeschränkter Mobilität, die von Konstanz aus mit Zügen und Seehas über Singen und Engen einen Umweg nehmen, damit sie in Radolfzell aus entgegengesetzter Richtung barrierefrei auf Gleis 6 aussteigen können.

Behindertenbeauftragte stellt sich vor

Seit der vergangenen Amtsperiode gibt es eine engere Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten der Stadt. Die lange Zeit vakante Stelle des Vorsitzes im Behindertenrat konnte nun mit Constanze Werdermann besetzt werden. Die Mutter eines behinderten Kindes stellte sich dem Rat vor. Jeder zehnte Radolfzeller habe eine Behinderung mit einer Schwere von mindestens 50 Grad. Für diese Menschen wolle sie sich einsetzen.