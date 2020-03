Als hätte sich das Wetter der Corona-Krise angepasst. Ein kalter Wind und Temperaturen unter zehn Grad haben dem Radolfzeller Wochenmarkt an diesem Samstag ein wenig einladendes Ambiente verschafft. Dazu halten sich die ansonsten auf gesellschaftlichen Austausch eingestellten Marktbesucher wirklich nur zum Einkauf auf, es sind an diesem Samstag auch deutlich weniger als sonst. Um 12.30 Uhr gab es nahezu an jedem Stand reine reichliche Auswahl, viele Marktbeschicker machten sich schon ans Aufräumen.

So leer wie selten: Der Radolfzeller Wochenmarkt am Samstag. Die Bevölkerung nimmt die Ausgehbeschränkung ernst. | Bild: Becker, Georg

Die Stadtverwaltung Radolfzell hatte an den Eingängen zum Marktplatz Hinweistafeln zum richtigen Wochenmarkteinkauf in Zeiten der Pandemie aufgestellt: „Verzichten Sie auf auf längere Gespräche und beschränken Sie Ihren Besuch auf den Einkauf.“ Oder: „Verzichten Sie auf das Händeschütteln und vermeiden Sie körperliche Kontakte.“ Der Tipp zum Schluss: „Waschen Sie bitte 30 Sekunden lang Ihre Hände, wenn Sie nach Hause kommen.“ Der Marktbehörde der Stadt Radolfzell liegen Ihre Kunden am Herzen: „Wir wünschen Ihnen einen guten Einkauf auf unserem Wochenmarkt. Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf und bleiben Sie gesund.“

Diese schärferen Vorschriften des Landes gelten seit Freitagabend: Veranstaltungen und Versammlungen von Gruppen im öffentlichen Raum mit mehr als drei Personen sind untersagt. Ausnahmen gelten für Familien. Sämtlichen Gastronomiebetriebe ist der Betrieb bis auf Abhol- und Lieferservice untersagt. Bei Verstößen sei mit Bußgeldern bis zu 25 000 Euro und/oder mehrjährigen Haftstrafen zu rechnen.