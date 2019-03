von Natalie Reiser

Der Waldkindergarten hat einen neuen Bauwagen bekommen. Im September kamen zu den 30 Kindern, die ihre Vormittage im Altbohl-Wald verbringen, zehn weitere hinzu. Die kleine Gruppe benötigte eine neue Räumlichkeit als Unterschlupf für kalte und nasse Tage.

Finanzielle Unterstützung erhielt der Trägerverein von der Stadt und dem Regierungspräsidium. Angefertigt wurde der Wagen von einer Baufirma in Engen. Seit Ende Januar steht der Wagen aus Lerchenholz neben den beiden Holzhütten auf dem Kindergarten-Gelände.

Spielen in der Natur

Meist tummeln sich die Kinder draußen, auf dem mit Holzspänen belegten Platz zwischen ihren drei Einkehrmöglichkeiten. Dick eingepackt in Schneehosen oder Overalls streifen sie morgens mit Stöcken umher, machen auf umgedrehten Töpfen Musik, sitzen schnitzend an kleinen Holzbänken. Die Erzieher beobachten still das Spiel, eine wärmende Teetasse in der Hand.

Meistens spielen die Kinder, die den Waldkindergarten besuchen, draußen. Wenn es kalt oder zu nass wird, können sie sich nun auch im neuen Bauwagen aufwärmen.

Später am Vormittag ziehen sie mit den Kleinen zu verschiedenen Stationen im Wald, dem BMX-Platz mit steilen Hängen, an denen die Kinder hoch und runterlaufen können, dem Tipi-Platz. "Das sind unsere zusätzlichen Räume", erzählt Katrin Wedele, die den Waldkindergarten seit drei Jahren leitet.

Die Kita will Selbstständigkeit fördern

Der Kindergarten hat zehn Plätze für Kinder unter drei Jahren. Ein Jahr und neun Monate müssen die Kinder bei der Anmeldung mindestens sein. In dem naturnahen Kindergarten wird viel Wert auf Selbstständigkeit gelegt. Wird eine Pause in Haus oder Wagen eingelegt, dann ziehen die Kinder ihre warmen Sachen selbst aus und hängen sie unter ihr Namensschildchen. Ordnung ist wichtig, denn drinnen ist nicht viel Platz.

Auf kleinen Schemeln sitzen sie rund um den Tisch, essen ihre Brotzeit, trinken Tee und malen. Ein Holzofen verbreitet wohlige Wärme. In einem Topf auf dem Ofen wird das Wasser gekocht, das die Eltern morgens mitbringen. Für die Kleinsten ist in einer Hütte eine Schlafecke eingerichtet. Plätze für Neueinsteiger seien rar, so Wedele. Die Familien, die im Verein mitwirken, hätten meist mehrere Kinder. Geschwisterkinder haben Vorrang.