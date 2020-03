von Petra Reichle

260 Jahre: Mit dieser Zahl lässt sich die Hauptversammlung des Stahringer Turn- und Sportvereins (TSV) zusammenfassen. Schließlich feiert der TSV in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag, den es ohne das herausragende ehrenamtliche Engagement, das den Verein vom ersten Tag an getragen hat, nicht gäbe. Und auch in diesem Jahr waren Ehrungen der Höhepunkt der Versammlung. Acht Übungsleiter und Vorstandsmitglieder wurden für insgesamt 160 Jahre Ehrenamt geehrt.

Olav Kromrey, Vorsitzender des TSV, stimmte die Vereinsmitglieder auf das Jubiläums-Wochenende ein. „Wir werden nur einmal 100 Jahre und möchten unser Jubiläums-Wochenende zu einem unvergesslichen Ereignis für alle machen“, so Kromrey. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Neben dem Festprogramm sollen auch eine umfangreiche Festschrift sowie eine Ausstellung die Geschichte des Vereins und seine Rolle für die Stahringer Dorfgemeinschaft würdigen.

Denise Drexler, Manuela Schmid und Katrin Weprich berichteten stellvertretend für alle Übungsleiter nicht nur von den sportlichen Höhepunkten der Abteilung Turnen / Leichtathletik, sondern auch von geselligen Anlässen wie gemeinsamen Wanderungen oder Ausflügen. Gruppen wie die Aerobicgruppe von Rainer Glöggl zählten laut Drexler zu den Aushängeschildern des TSV, die zunehmend auch Teilnehmer aus den Nachbargemeinden anlocken würden.

Von Freud und Leid der Abteilung Fußball berichteten Abteilungsleiter Raimund Sälinger, Schriftführer Dominik Birr und Jugendleiter Niclas Kromrey. Während die erste Mannschaft auf einem laut Birr „sensationellen“ fünften Platz in die Rückrunde gehe, berichtete Kromrey von den Nachwuchssorgen bei der Fußballjugend. Hier möchte der Verein ansetzen, um zum Beispiel mit einem Jugendcamp und neuem Trainergespann für die F-Jugend neue Mitglieder für den Verein zu begeistern.

Höhepunkt der Ehrungen war die Auszeichnung von Walter Kleemann, der von Denise Drexler für sein 35-jähriges Engagement ausgezeichnet wurde. Drexlers große sportliche Laufbahn als Leichtathletin hat in den 80er-Jahren beim „Kleemann-Turnen“ begonnen. Auch als Initiator des Volleyballturniers, das seit 1990 jährlich Sportbegeisterte aus der weiten Umgebung auf die Homburg lockt, hat Kleemann den TSV geprägt. Seit 32 Jahren leitet Kleemann zudem eine Herren-Sportgruppe. Wie bei allen anderen Gruppen des TSV, steht auch in seiner Gruppe neben dem Sport vor allem die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Gemeinsame Ausflüge sind für die Männer ebenso selbstverständlich wie Arbeitseinsätze.

Genauso wie die Männer, werden auch die Damen der Sportgruppe von Annette Haltmeyer an vorderster Front stehen, wenn die Helfer für das große Jubiläumswochenende eingeteilt werden. Annette Haltmeyer ist wie Kleemann als Übungsleiterin aus der TSV-Gemeinschaft nicht wegzudenken, sie wurde für ihr 30-jähriges Engagement ausgezeichnet. Auch nach so vielen Jahren lässt sie es sich laut Laudatorin Stefanie Klepser nicht nehmen, an Fortbildungen teilzunehmen, um ihre „Turner-Frauen“ mit neuen Impulsen zu motivieren.

Denise Drexler wurde ebenso für ihr 25-jähriges Engagement geehrt wie auch Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann. Drexler gehöre gefühlt „ein Leben lang“ zum TSV wie Aichelmann, für den sie die Laudatio hielt. „Unser TSV ist nicht nur sportlich, sondern auch kulturell eine große Bereicherung für unser Dorfleben“, erklärte Aichelmann. „Das 100-jährige Vereinsjubiläum wird für das ganze Dorf ein unvergessliches Ereignis werden“, sagte er und sicherte dem Verein die volle Unterstützung des Ortschaftsrats zu.