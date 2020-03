In der Krise zeigt sich der Zusammenhalt: Im Radolfzeller Ortsteil Markelfingen haben sich die Ortsverwaltung und der Sportverein Markelfingen zusammengetan, um eine Corona-Nachbarschaftshilfe anzubieten. Wie Ortsvorsteher Lorenz Thum in einer Pressemitteilung berichtet, seien in diese Zusammenarbeit der örtliche Landmarkt Bausch, das Café Diener und die lokalen Gastronomie eng eingebunden.

Fahrservice und Kontenmodell

Der Sportverein Markelfingen bietet für die kommenden Wochen einen Einkaufs- und gegebenenfalls Fahrservice für Ältere, Vorerkrankte oder Familien in Quarantäne an. „Unter Einhaltung klarer Sicherheitsvorschriften können Einkäufe und nicht verschiebbare Erledigungen ehrenamtlich übernommen werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Über ein Kontenmodell mit Vorauszahlungen könnten dabei die kritischen Bezahlvorgänge minimiert werden.

Thum: „Für alle bereitstehen“

Zur aktuellen Corona-Lage teilt Ortsvorsteher Lorenz Thum mit: „Markelfingen ist bisher kaum akut betroffen, aber dennoch ist der Einkauf für viele ein wichtiger Teil des Alltags, der im Moment nur unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden kann.“ Noch könnten ältere Einwohner dies weitgehend unbesorgt angehen. Schon jetzt würden Familien und Freunde helfen. „Wir wollen aber, dass jeder Markelfinger weiß, dass wir auch für alle hier im Dorf bereitstehen, die niemanden direkt vor Ort haben“ sagt Thum.

Mit dem Markolfmobil unterwegs

Michael Jentsch, Vorsitzender des SV Markelfingen, erläutert die Motivation für das Engagement: „Normalerweise investieren unsere Trainer jede Woche viele Stunden für die Jugend des Dorfes und fahren mit dem Markolfmobil zu Trainingsstätten und Spielen – es ist schön, diese Möglichkeit und Zeit nun für die einsetzen zu können, denen wir verdanken, dass es uns hier so gut geht.“ Ältere, Vorerkrankte oder in häuslicher Quarantäne befindliche Markelfinger, die das Angebot nutzen wollen, wenden sich an Michael Jentsch (0 77 32) 79 04 (michael@jentschonline.de) oder den stellvertretenden Jugendleiter Frieder Demmer 0 15 25 40 68 94 9 (frdemmer@aol.com) oder an die Ortsverwaltung.