Vertreterinnen des Radolfzeller SPD-Ortsvereins haben einen Scheck in Höhe von 300 Euro an Lars Kiefer, den Leiter der Fachstelle Sucht in Radolfzell, sowie die Betreuer der Kindergruppe Aufwind, Christian Denecke und Jana Klaiber, übergeben. Die Einnahmen stammen laut Pressemitteilung aus dem vorweihnachtlichen Waffelverkauf der SPD.

In der Kindergruppe Aufwind treffen sich wöchentlich etwa zwölf Kinder zwischen acht und 18 Jahren, die aus suchtbelasteten Familien kommen. Die Kinder können sich austauschen und ihren Alltag mit Hilfe erlebnispädagogischer Angebote wie gemeinsamem Kochen oder Tagesausflügen für eine Weile hinter sich lassen.

Die Fachstelle Sucht leistet somit Präventionsarbeit. Das Risiko, selbst eine Suchtstörung zu entwickeln, sei für Kinder aus suchtbelasteten Familien hoch. Etwa jedes sechste Kind unter 18 Jahren lebe bundesweit mit stofflich abhängigen Eltern zusammen.

Der Landkreis Konstanz überweist der Fachstelle Sucht laut Pressemitteilung jährlich 5000 Euro für die Arbeit mit betroffenen Kindern. Der Verein Herzenssache finanziert von 2019 bis 2021 eine 50-Prozent-Stelle, um diese Arbeit weiterzuentwickeln. Alle weiteren Ausgaben werden durch Spenden finanziert.