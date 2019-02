Wenn andere ein Haar in der Suppe finden, macht Norbert Lumbe ein Flädle draus. So ein Flädle – österreichisch Frittate – ist bekömmlicher, schmeckt besser und ist angenehmer im Abgang als ein Haar. Mit dieser Einstellung hat der Stadtrat der SPD beim Betrachten des Nachtragshaushalts der Stadt nicht haarige Risiken, sondern Chancen für die Anlagen eines modernen Radolfzell erkannt: Neubau Mettnaukur, Neubau Pflegeheim, Bau der Seetorquerung. Machen diese Projekte in absehbarer Zeit wirklich das neue – moderne – Radolfzell aus? Die aufgelistete Wirklichkeit nach Zahlen gibt dem Stadtrat recht. Diese Projekte sind im Haushalt in Millionen Euro hinterlegt. Die größte Chancen auf Verwirklichung hat Stand heute der Neubau des Pflegeheims auf der Mettnau. Alles wartet nur noch auf den Baubeschluss. Haarig wird es bei den anderen zwei Projekten. Die Neubaupläne der Mettnaukur wirken fragil. Das Gesundheitswesen und seine Finanzierung stecken enge finanzielle Grenzen, Naturschützer und der eine oder andere Radolfzeller sehen die geplante Architektur auf der Halbinsel kritisch. Einspruch nicht ausgeschlossen. Die Seetorquerung gebärdet sich nach wie vor wie eine Sphinx: rätselhaft, ob sie kommt oder nicht, wer sie will und wer nicht. Nachdem alle Beschlüsse gefasst sind und das Geld bereitsteht, scheint es nur noch eine Frage der Ingenieure zu sein. Die Stadt, so hat sie verlauten lassen, habe genügend Büros an der Hand. Also alles Flädle bei der Seetorquerung? Norbert Lumbe ist seit 1989 Stadtrat in Radolfzell. In dieser Funktion hat er die Oberbürgermeister Günter Neurohr, Jörg Schmidt und Martin Staab kennengelernt. Vielleicht braucht es diese Erfahrung, um aus einem profanen Zahlenwerks wie dem Nachtragshaushalt 2019 das moderne Radolfzell zu erahnen.

