Radolfzell Der Mindelsee: Ein Mosaik von Lebensräumen für seltene Pflanzen und Tiere

Schutzgebiet-Betreuer Kai-Steffen Frank spricht über Besonderheiten, Arbeit und Herausforderungen der Zukunft für das seit 80 Jahren bestehende Naturschutzgebiet Mindelsee.

Herr Frank, was macht das Naturschutzgebiet Mindelsee so besonders?

Wir finden hier eine asketisch schöne Kulturlandschaft vor, die nicht nur Stille ausstrahlt und hohen Erholungswert hat, sondern ein buntes und eng verzahntes Mosaik von unterschiedlichen Lebensräumen beherbergt, hervorgegangen aus historischen Nutzungsformen. Ein Schmelztiegel von unglaublich vielen Arten auf kleinster Fläche. Etliche Arten davon sind gefährdet und stehen unter besonderem Schutz. Nahezu 700 Blütenpflanzen gedeihen hier – mehr als 20 Prozent der in Deutschland vorkommenden Arten. Besonders schön am Mindelsee sind die Orchideen- und Wollgraswiesen, die ihren besonderen Zauber im Mai/Juni haben und das östliche Ried in einen bunten Blütenteppich verwandeln. Spannend ist, dass sich in und um den Mindelsee mehr als 2000 Tierarten tummeln. Dazu gehören 594 Käfer-, 433 Schmetterlings-, 146 Wanzen-, 51 Libellen-, 30 Ameisen- und 10 Amphibienarten. Auch bei den Vögeln bewirkt das Mosaik an Lebenräumen einen Rekord: Bei den Brutvogelkartierungen im Bodenseeraum stand das Mindelseegebiet und seine direkte Umgebung bei der Zahl der Brutvogelarten immer an der Spitze. Viele Vögel kommen zur Nahrungssuche oder auf ihrem Zug hierher. Von den 220 bisher am Mindelsee beobachteten Vogelarten sind nahezu 80 gefährdet, etliche stehen unter europäischem Schutz wie die Brut- oder Zugvögel Wasserralle, Rohrdommel, Zwergtaucher, Flussseeschwalbe, Drosselrohrsänger, Schwarzkehlchen, Neuntöter, Grauspecht, Mittelspecht, Hohltaube, Schwarzmilan und Baumfalke.

Seit 1972 betreut der BUND das Gebiet. Wie kam es dazu?

Es war so, dass BUND-Gründer Gerhard Thielcke als Wissenschaftler an der Vogelwarte in Möggingen häufig am Mindelsee unterwegs war. Eines Tages fielen ihm ein gerodetes Wäldchen sowie weitere Eingriffe im Naturschutzgebiet auf. Fortan stand der Schutz des Mindelsees für ihn ganz obenan. Mit seinen Ideen und Initiativen hat er bis zu seinem Tod 2007 maßgeblich daran mitgewirkt. 1972 übernahm der BUND die Betreuung des Naturschutzgebietes Mindelsee, zunächst unter Regie von Gerhard Thielcke, bevor ich 1991 die neue Stelle als Schutzgebietsbetreuer übernommen habe. Sieben Jahre später, 1979, stellte das Regierungspräsidium Freiburg die Betreuung auf eine vertragliche Basis, die bis heute Arbeitsgrundlage ist.

Was gehört zu der Betreuung?

Der Vertrag regelt unsere vielfältigen Aufgaben vom Management der Landschaftspflege über die Erfassung von Pflanzen- und Tierarten bis zu den Jahresberichten und der Organisation von Ortsterminen. Wir sind auch Ansprechpartner für Behörden, Wissenschaft und Bevölkerung, auch die Öffentlichkeitsarbeit liegt in unserer Hand. Mehr als 1700 Führungen und etwa 35 000 Teilnehmer kamen bisher zusammen.

Dass es am Mindelsee viele Pflanzenarten in Massenbeständen gibt, die landesweit selten und wenn überhaupt nur als Einzelpflanzen zu finden sind, wird unter anderem ihrer persönlichen Arbeit zugeschrieben. Wie schaffen Sie das?

Unsere umfangreichen jährlichen Pflanzenzählungen sind das A und O für viele wichtige Entscheidungen zur Festlegung der Landschaftspflege und zur landwirtschaftlichen Nutzung. 2017 hat unser Team mehr als 1000 Stunden für Zählungen und die Eingabe in unsere Datenbank verwendet. Dieses Pflanzenmonitoring unter großem Einsatz und mit viel Energie ist rekordverdächtig und nahezu einmalig im Land. Dadurch wissen wir sehr genau, auf welchen Flächen welche Arten in welcher Anzahl gedeihen. Dadurch erreichen wir, dass die Wiesen auch zukünftig gemäß der Rhythmik des Blühens und Fruchtens der schützenswerten Pflanzen gemäht oder auch beweidet werden. Würden die Flächen zu früh oder zu häufig gemäht, würden diese Arten sukzessive verdrängt.

Sie bezeichnen Bauern immer wieder als "die besten Pfleger unserer Kulturlandschaft". Wie ist das zu verstehen?

Ohne jährliche Mahd oder Beweidung würden die Feuchtwiesen rund um den Mindelsee mit Büschen und Bäumen zuwachsen. Für typische Wiesenarten bedeutet die Verbuschung das Aus – sie brauchen offene besonnte Flächen als Lebensraum. Unsere Landwirte und die Mitarbeiter des BUND-Teams pflegen jährlich über 60 Hektar ungenutzte Feucht- und Streuwiesen mit Traktor, Balkenmäher, Motorsense und Motorsäge. Extensivierungsverträge mit Landwirten sichern uns große Flächen für den Naturschutz. Seit 1983 weiden auf Vorschlag des BUND mehrere Hundert Schafe mit Erfolg auf Flächen, die von Landwirten nicht mehr als Wiese genutzt werden. Zehn Hektar wertvolle Wiesen im nordöstlichen Ried werden seit Anfang der 1990er Jahre von einer Ziegenherde offen gehalten.

Das Land bezuschusst die Betreuung durch den BUND. Rechnet sich der Einsatz?

Die Summe, die der BUND für die Betreuung vom Regierungspräsidium Freiburg bekommt, deckt nur einen kleinen Teil des Aufwands. Den großen Rest finanziert der BUND. Der BUND finanziert somit Aufgaben, die eigentlich der Staat leisten müsste. Unsere Präsenz vor Ort und die enge Kooperation zwischen BUND und Behörden sind ein Schlüssel zum Erfolg. Ziel des BUND ist es, mit dem Land einen neuen Vertrag abzuschließen, der der vielfältigen und arbeitsintensiven Betreuungstätigkeit gerecht wird.

Wie gehen Sie mit dem Besuchermagnet Mindelsee um? Verträgt das Naturschutzgebiet im dicht besiedelten Raum so viele Menschen?

Problematisch sind diejenigen Besucher, die mit oder ohne Hund querfeldein gehen und dabei Wildtiere beunruhigen und Bestände seltener Pflanzen beeinträchtigen. Rund um den Mindelsee besteht ein wohldurchdachtes Wegenetz, das schöne Einblicke in das Naturschutzgebiet gewährt. Andererseits gibt es viele Bereiche im Schutzgebiet, durch die keine Wege gehen und die den Tieren Raum zum Rückzug ermöglichen. Durch Infotafeln und eine gute Beschilderung werden Besucher einerseits über die Besonderheiten des Naturschutzgebietes informiert und darauf hingewiesen, dass sie die Wege nicht verlassen dürfen. Dies zum Wohl von Pflanzen und Tieren.

Wo liegen für Sie die Herausforderungen der Zukunft speziell im Hinblick auf das Mindelseegebiet?

Die besondere Herausforderung ist, das Erreichte zu erhalten und zu entwickeln, die Vielzahl an Pflanzen und Tieren durch Rückzugsräume zu sichern – dies auch vor dem Hintergrund klimatischer Veränderungen, dem Insektensterben und dem allgemeinen Rückgang vieler Pflanzen und Tierarten. Unabdingbar ist die Vernetzung der Biotope des Mindelseegebietes mit anderen hochwertigen Rückzugsgebieten, um den Arten einen genetischen Austausch zu ermöglichen und nicht Gefahr zu laufen, sie zu isolieren.

Der BUND feiert das 80-jährige Bestehen mit großem Programm. Was sind die Höhepunkte?

Neben 16 Exkursionen von April bis Oktober laden wir am Sonntag, 16. September, ab 14 Uhr zu einem großen bunten Jubiläumsfest für Jung und Alt ein – mit Führungen, Vorträgen, Spiel und Spaß. Den Termin sollte man sich unbedingt vormerken. Das Jubiläumsjahr soll auch zum Startschuss für eine neue Ausstellung über das Naturschutzgebiet Mindelsee in unserem BUND-Naturschutzzentrum werden. Sie soll auch Raum für Fortbildungen und ein Forscherlabor bieten, in dem insbesondere Kindern und jungen Menschen die Natur nahegebracht und die Bedeutung des Naturschutzes vermittelt werden soll. Finanzieren wollen wir das Projekt über Spenden. Daher freuen wir uns über viele Unterstützer.

Ein Naturjuwel von internationaler Bedeutung wird 80 Jahre alt