Zehn Mitglieder des Gemischten Chors Radolfzell beteiligen sich an einem internationalen Chorprojekt mit einem Auftritt im Lincoln Center in New York City. Gemeinsam mit über 200 Sopranistinnen, Altistinnen, Tenören und Bässen werden sie bei der Aufführung des Crossover-Werks „Calling All Dawns“ mitwirken.

In der David Geffen Hall des Lincoln Center of Performing Arts (Lincoln Center der darstellenden Künste) in New York wird der Komponist und Grammy-Preisträger Christopher Tin sein Werk mit einem international zusammengestellten Chor, Solisten und großem Orchester aufführen. Dies teilt der Gemischte Chor in einer Preesenotiz mit.

Chöre aus acht Ländern machen mit

Neben dem Radolfzeller Chor wird aus Deutschland noch der Illinger Chor erwartet, die anderen Chöre kommen aus Frankreich, den Niederlanden, Slowenien, USA, Kanada, Indien sowie der Insel Guam (Westpazifik).

2015 hatte der Gemischte Chor bei seinem Konzert „Radolfzell bei Nacht“ Auszüge aus „Calling All Dawns“ in Deutschland uraufgeführt. Dadurch war der Konzertveranstalter Distinguished Concerts International New York auf den Chor aufmerksam geworden, überprüfte Tonmaterial und lud daraufhin die Radolfzeller zur Teilnahme am Chorprojekt ein.

Musik als Beitrag zum internationalen Miteinander

„Es ist für uns eine große Ehre, dass wir zusammen mit dem Komponisten in einem international bedeutenden Konzerthaus auftreten dürfen“, sagt die Vorsitzende Elisabeth Schmid laut Presseinfo.

Christopher Tin, 1976 in Kalifornien geboren, erhielt für sein klassisches Crossover-Album „Calling All Dawns“ 2011 zwei Grammy-Preise. Das bekannteste Stück ist der Song „Baba Yetu“, den er 2005 für das Computerspiel Civilization IV schrieb.

„Calling All Dawns“ beinhaltet zwölf Stücke in zwölf Sprachen. „Musik sollte der Hammer sein, der kulturelle Barrieren abbaut“, sagt Christopher Tin laut Presseinfo. DerGemischte Chor Radolfzell will seinen Beitrag leisten.

Das Konzert „Calling All Dawns“ im Lincoln Center wird am 23. März ab 19 Uhr Ortszeit (0 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) live auf Facebook übertragen und bleibt für längere Zeit online. Infos unter www.dciny.org