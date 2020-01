Der Fotoclub Radolfzell hat seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Themen waren ein Rückblick auf 2019 und die Vorschau auf das laufende Fotojahr. Dies schreibt der Fotoclub in einer Pressemitteilung.

Gedanken an verstorbene Mitglieder

Zu Beginn begrüßte der Vorsitzende Eugen Kille die Anwesenden. Gemeinsam wurde der im Vorjahr verstorbenen Mitglieder Wolfgang Volprecht und Helmut Martin gedacht.

Nach dem Jahresbericht des stellvertretenden Vorsitzenden Werner Teufel und dem Bericht des Kassiers Manfred Heck wurde der Gesamtvorstand einstimmig entlastet und anschließend wiedergewählt. Gedankt wurde den Vorstandsmitgliedern für die im Vorjahr geleistete Arbeit.

Fotoausstellung, Wanderungen, Besuche

Die Aktivitäten des Vorjahres waren breit gestreut: Das aktive Mitglied Guido Moriell war der Hauptgestalter der im Stadtmuseum durchgeführten Fotoausstellung mit dem Motto „Radolfzell, wie‘s war, wie‘s isch“.

Besucht wurden Fotoausstellungen der benachbarten Fotoclubs in Zizenhausen, Singen und in Überlingen. Der Vorsitzende Eugen Kille, war Mitjuror bei der Freiluft-Fotogalerie in der Seestraße in Radolfzell. Zwölf fotografische Monatsthemen gab es im vergangenen Jahr, darunter „Winter am See“, „Nebel“, „Architektur“ und „extreme Perspektiven“. Zwei Fotowanderungen führten nach Güttingen und nach Nenzingen.

Viele Veranstaltungen im neuen Jahr

Auch im laufenden Jahr soll es wieder eine Fotowanderung im Frühjahr und eine Fotowanderung im Herbst geben. Bei den Monatsthemen stehen unter anderem „Türen“, „Tierporträts“ und „Oberflächen“ auf dem Programm. Tonbildschau-Freunde werden speziell an jedem dritten Freitag im Monat angesprochen. Die Bildbearbeitungsprogramme Affinity und Adobe Photoshop Elements wurden auf Wunsch der Fotoclub-Mitglieder ins Programm aufgenommen.

Im Blickpunkt steht der Besuch von Mitgliedern des Fotoclubs der Partnerstadt Istres, der Groupe d‘Expression Par l‘Image (G.E.P.I.) an Christi Himmelfahrt in Radolfzell. Öffentliche Fotoabende finden weiter an jedem Freitag um 19.30 Uhr im Haus der Diakonie an der Tegginger Straße statt. Dazu sind alle Fotoamateure eingeladen.