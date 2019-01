Am Ende eines kurzen Spaziergangs durch die Altstadt von Radolfzell fasst Johannes Rosenberg (60) die Gründe für sein Scheitern als Behindertenbeauftragter der Stadt Radolfzell in zwei Punkten zusammen: "Zum einen ist mir kein Gehör geschenkt worden, zum anderen konnte ich mir kein Gehör verschaffen." Zumindest den zweiten Grund kann Rosenberg nachvollziehbar erklären. Seit seinem Schlaganfall vor zehn Jahren habe er sich mühsam ins Leben zurückgekämpft. Er kann wieder reden, aber nicht so schnell wie er möchte. Manchmal fehlen Wörter, die richtigen Namen. Er macht es an einem großen Beispiel deutlich. Früher habe er fließend Englisch gesprochen. "Heute verstehe ich noch alles, nur Englisch reden kann ich nicht." Oder wie es Johannes Rosenberg mit einer Handbewegung unterstreicht: "Vom Kopf bis zur Nase ist alles intakt, alles was darunter liegt, ist behindert."

Das Handicap in der Diskussion

Mit wachen Augen taxiert Rosenberg seinen Gesprächspartner, ihm ist es wichtig, dass sein Gegenüber ihn versteht. Dafür braucht es hin und wieder Zeit, bis die Sätze zu den Gedanken passen. Im Kopf ist Rosenberg schnell, beim Reden fehlt ihm in der Debatte vielleicht der entscheidende zweite Satz. Deshalb ist die Politik, auch die im Gemeinderat, nichts für ihn: "Ich bin gehandicapt in der Diskussion. Beim Start bin ich dabei, mache ich eine Pause, redet der andere."

Unterschiedliche Belange von unterschiedlich Behinderten

Wo die Politik schnell ist, im Reden, da kommt Rosenberg nicht mit. Wo die Politik langsam ist, im Umsetzen, da macht Rosenberg nicht mehr mit: "Politik reagiert sehr träge." Er sei mit seinem Ansinnen, sich für die Belange der Behinderten einzutreten, in der Stadt nicht weit gekommen. Er habe sich bei den Fraktionen vorstellen wollen, einzig die SPD habe mit einer Einladung reagiert. Es sei ihm auch darum gegangen, Verständnis für die unterschiedlichen Belange der Behinderten zu schaffen: "Es gibt Blinde, Taube, geistig Behinderte, manche brauchen einen Rollstuhl, wir sind total unterschiedlich, darauf einzugehen ist schwierig."

"Ich habe keine Einflussmöglichkeiten"

Rosenberg ist mit einer hohen Erwartung in sein Amt als Behindertenbeauftragter gestartet, doch nach sechs Monaten zieht er ein ernüchterndes Fazit: "Ich habe keine Einflussmöglichkeiten." Deshalb habe er mit seinem Rücktrittsschreiben vier Tage vor Heiligabend die Konsequenz gezogen: "Wenn der Behindertenbeauftragte nicht gehört wird, dann ist die Sache erledigt." Für eine ausschließlich beratende Tätigkeit, die nur als Feigenblatt diene, sei er nicht zu haben: "Ob ich an den Gemeinderatssitzungen teilnehme oder nicht, das ist vollkommen wurst."

Zwei Beispiele führt Rosenberg für seine Frustration an: Die – fehlenden – Behindertenparkplätze am Bahnhof und der Eingangsbereich des Rathauses. Auch hier klaffen Reden und Verstehen auseinander. Er habe moniert, dass die Situation mit nur zwei Behindertenparkplätzen am Bahnhof nicht gut sei. Und dass die Begrenzung auf 15 Minuten Parkdauer keinen Sinn ergebe. Herausgekommen ist: Die Stadt hat auf seine Anregung hin die 15-Minuten-Begrenzung für die Rollstuhlfahrer-Parkplätze aufgehoben. Das sei aber nicht der Kern des Problems: "Rollstuhlfahrer mit dem Ausweis außergewöhnliche Gehbehinderung dürfen ohnehin, so lange sie wollen, auf diesem Parkplatz stehen", sagt Rosenberg. Was fehle, seien Parkplätze für Behinderte, die diesen Behinderungsgrad nicht vorweisen könnten, aber alleine schon 15 Minuten bräuchten, um vom Auto zum Parkscheinautomat zu kommen. "Es wäre schön, wenn man hier ein bisschen flexibler sein könnte."

Kein neuer Handlauf im Rathaus

Mit OBMartin Staab sei er durch das Rathaus gegangen und habe ihn auf den fehlenden Handlauf für Behinderte im Eingangsbereich angesprochen. "Wir bräuchten einen in der Mitte der Treppe mit Überlauf." Die Stadtverwaltung entgegnet, dass ein Handlauf in der Mitte der Treppe den Fluchtweg beeinträchtigen würde. Aus ihrer Sicht sei es zumutbar, den Handlauf an der Wand zu benützen. Zudem gebe es die Möglichkeit, den Aufzug zu benutzen. Argumente, die Rosenberg so nicht teilt: "Man könnte einen Handlauf versetzt zur Mitte anbringen, das würde helfen."

Das Rücktrittsschreiben

Johannes Rosenberg hat sich von seinem anfänglichen Gefühl, dass er als Behindertenbeauftragter in Radolfzell etwas bewegen könnte, verabschiedet. "Ich werde zwar gehört, aber nicht erhört", merkt er nicht ohne Wortwitz an. In seinem Schreiben an die Stadt, den OB und Bürgermeisterin Monika Laule sowie den Behindertenrat hat er seine Beweggründe für den Rücktritt mit weniger Poesie verfasst: "Die Entscheidungsträger der Stadt sind aus meiner Perspektive sehr schwer bis gar nicht zu bewegen, die Belange der Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen wahrzunehmen und den Worten auch Taten folgen zu lassen."

Unverständnis im Rathaus

Diese Aussagen sind wiederum im Rathaus auf Unverständnis gestoßen. Die Pressestelle hat mit dieser Stellungnahme reagiert: "Die Stadtverwaltung, genauer die Abteilung für Integration, Soziales, Bürgerschaftliches Engagement und Senioren, setzt sich sehr wohl für die Belange von Menschen mit Behinderung ein." Rosenbergs Beweggründe seien "nicht nachvollziehbar". Gewisse Projekte benötigten einen zeitlichen Vorlauf und könnten nicht nach wenigen Wochen oder Monaten realisiert werden. So redet die Verwaltung, Rosenbergs Verstehen ist ein ein anderes: "Ich habe als Behindertenbeauftragter definitiv nichts zu sagen."

