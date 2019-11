von Gerald Jarausch

Das ehemalige Parkdeck an der Friedrich-Werber-Straße wird derzeit abgerissen. Ein Bagger frisst sich dabei mittels einer Betonschere durch das Material. Die Arbeiten sind damit elf Monate nach dem eigentlichen Gemeinderatsbeschluss aufgenommen worden.

Seit August 2018 ist das Parkdeck mit seinen 107 Parkplätzen bereits nicht mehr in der Nutzung, nachdem das Gebäude als „nicht mehr verkehrssicher“ eingestuft worden war. Damals waren einzelne Gesteinsbrocken aus der Decke herausgefallen.

Durch die Stilllegung sind der Stadt Radolfzell erhebliche Einnahmen entgangen. Allein im Jahr 2018 wurden diese mit rund 40 000 Euro angesetzt. Nach dem Abriss soll an gleicher Stelle eine ebenerdige Parkfläche entstehen, wie man sie auch in direkter Nachbarschaft zum ehemaligen Parkdeck bereits finden kann.

Was längerfristig an Ort und Stelle entstehen soll, wird ein Ideenwettbewerb für Stadtplaner, Architekten und Landschaftsarchitekten zeigen, der aktuell ausgelobt ist. Vorgesehen ist in diesem westlichen Teil ein Schwerpunkt für Einzelhandel.