von Roland Dost

Der Sportverein BSV Nordstern ist auf dem besten Weg, zu alter Stärke zurückzufinden. In den vergangenen Monaten hatten offenbar vereinsinterne Probleme für unruhige Zeiten gesorgt. Der Vorsitzende Roland Stocker warf infolgedessen das Handtuch und trat von seinem Amt zurück.

Bei der Hauptversammlung im vollbesetzten Vereinsheim dominierte nun erfreulicherweise wieder die Harmonie. Sandra Fuchs wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Damit übernimmt erstmals in der Vereinsgeschichte eine Frau das Steuer. Zu ihrem Stellvertreter wurde Christof Nohl gewählt. Neue Schriftführerin ist Michaela Auer.

Der Sportliche Leiter des BSV, Benjamin Faller, versicherte, dass der Verein rundum gut dastehe. Das Vorstandsteam sei in letzter Zeit sogar noch enger zusammengerückt. An der positiven Entwicklung seien alle Mitglieder und Abteilungen beteiligt. Derzeit hat der Verein fast 530 Mitglieder.

Jugendarbeit trägt Früchte

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten des Vereins ist die Jugendarbeit, über die Torsten Parzich berichtete. Die Abteilung verfügt über 240 Mitglieder mit 14 Teams. 2019 waren es noch 190 Jugendliche. 26 Jugendtrainer stehen zur Verfügung.

Torsten Parzich wies auf drei Ehrungen hin: Eine Verbandsehrung erhielt Michael Fuchs, den DFB-Ehrenamtspreis erhielt Jörg Fröhlich und Ole Schmal wurde gar mit dem Titel eines Fußballhelden ausgezeichnet.

Zum sportlichen Angebot des Vereins zählt auch eine Wandergruppe, die sich monatlich trifft. Über die Gymnastikgruppe, die sich in der vereinseigenen Halle im Clubheim trifft, berichtete Heike Seidel.

Die Zahl der Bogenschützen sei konstant geblieben, so Konrad Maunz. Man übe gemeinsam in der Halle bei den Kleintierzüchtern oder im Freien. Am 4. August soll es im Rahmen des Lollipop-Kinderferienprogramms ein Turnier geben.

Ehrungen

Schließlich wurden einige Mitglieder für ihre Treue geehrt: Sarah Hainke, Uwe Nürnberger und Peter Schlienz wurden für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Wolfgang Eggert, Michael-Bruno Franceschi und Daniel Mayer für 25 Jahre, Bernd Beck für 40 Jahre und Johann Böttinger, Hans-Dieter Auer sowie Theopont Walz für 50 Jahre.