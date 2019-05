von Marina Kupferschmid

Mit dem ersten Spatenstich ist das Startsignal für den Bau des neuen Kinderhauses in Böhringen gegeben. Das 3,8 Millionen-Projekt in der Freiherr-vom-Stein-Straße – direkt angrenzend an das Neubaugebiet Hübschäcker – ist als städtische Kindertageseinrichtung für 64 Kinder konzipiert und soll im Herbst 2020 eröffnen. So lange läuft der Betrieb des städtischen Kindergartens nebenan weiter.

Nach Fertigstellung wird das über 30 Jahre alte Gebäude, für das eine Sanierung als nicht wirtschaftlich erachtet wird, abgerissen. Das Grundstück ist Reservefläche für eine nachträgliche Erweiterung des Kinderhauses.

„Wir investieren mit diesem schönen Projekt weiter in den Ausbau der Kinderbetreuung in unserer Stadt, um dem Bedarf in naher Zukunft gerecht zu werden“, sagte Oberbürgermeister Martin Staab. Er freue sich, dass das Kinderhaus nahezu einstimmig vom Gemeinderat auf den Weg gebracht wurde.

Es gehe nicht allein darum, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. „Familienfreundlichkeit wird immer mehr zu einem Standortfaktor, sowohl für Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, als auch für den Zuzug junger Familien. Da darf es keinen Stillstand bei der Kinderbetreuung geben“, betonte er. Mit dem neuen Kinderhaus stehe man in der Bilanz der Kinderfreundlichkeit in Radolfzell gut da.

„Die Pläne haben uns gut gefallen“, so sein Lob an die Architekten von der Bauraum GmbH Konstanz. Der eingeschossige Neubau in Massiv- und Holzbauweise umfasse 800 Quadratmeter und sei als KFW-Effizienhaus 55 eingestuft, entsprechend den Leitlinien der Stadt für nachhaltiges Bauen.

Multifunktionales Raumkonzept sorgt für Flexibilität

Bürgermeisterin Monika Laule hob das multifunktionale Raumkonzept hervor, das es jederzeit ermögliche, die Betreuungsformen und Öffnungszeiten zu ändern, ohne dass es zu erneuten Umbaumaßnahmen kommen muss. Jedem der drei Gruppenräume seien von vorneherein zwei Nebenräume angegliedert. Die Gruppenräume, seien nach Osten ausgerichtet, damit sie sich im Sommer nicht zu sehr aufheizen. Die Sanitärbereiche sind laut Laule von den Gruppenräumen aus begehbar, ebenso die Terrasse als Spielbereich für ruhige Spielarten.

Die Spielgeräte zum Austoben befänden sich im westlich gelegenen Außenbereich. Zusätzlich gebe es einen separaten Kreativraum und einen Bewegungsraum. „Wir stellen fest, dass sich die Kinder von Haus aus immer weniger bewegen. Dem tragen die Planung und der große Außenbereich umgeben von Natur Rechnung“, sagte Laule.

An den Eingangsflur schließe sich ein offener Bereich mit Fensterfront zum Außengelände nach Westen an, in dem eine Kinderküche und die Cafeteria geplant seien, wo die Kinder gruppenübergreifend frühstücken und zu Mittag essen könnten. In der Einrichtung gebe es eine Verteilerküche, das Essen werde von einem Caterer angeliefert. Neben dem Leitungsbüro sollen die Mitarbeiter einen ruhig gelegenen Personal- und Pausenraum haben und für Elterngespräche gebe es ein separates Gesprächszimmer.

Monika Laule dankte dem Planungsteam und allen Beteiligten für eine gelungene Lösung. Architekt Gerhard Maier unterstrich die gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Das Raumprogramm auf 800 Quadratmetern unterzubringen sei eine Herausforderung gewesen.

Im Zentrum eine Piazza Bambini

Stolz sei man auf die Piazza Bambini mit 120 Quadratmetern als zentraler Treffpunkt in der Mitte des Kinderhauses, um die herum alle Räume angegliedert seien. Man habe den Ehrgeiz, beim Innenausbau noch weitere Ideen wie etwa eine Bobbycar-Bahn umzusetzen. Maier äußerte sich optimistisch, dass der Kostenrahmen eingehalten werde. „Wir freuen uns, dass es mit diesem tollen Projekt für Böhringen vorangeht und haben fest vor, dies auch mit einem Richtfest zu feiern“, so Ortsvorsteher Bernhard Diehl.