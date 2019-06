„Es ist einfach die perfekte Festival-Location“. Tobias Franz, musikalischer Leiter der Froschenkapelle kommt aus dem Schwärmen nicht raus. Er und die anderen Musiker sind voller Vorfreude, wenn sie an das kommenden Wochenende denken. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, findet am Konzertsegel das zweite Seefestival statt. „Der Wetterbericht sicht super aus, das wird richtig gut“, ist sich Franz sicher.

Froschen stehen als Zweites auf der Bühne

Die wohl bekannteste Blaskapelle aus Radolfzell wird als Zweiter am Sonntag auf die Seefestival-Bühnen gehen. Eine Stunde haben sie Zeit, das Publikum von sich zu überzeugen und auf die weiteren Bands, Folkshilfe und Granada aus Österreich und die Urban-Brass Band Moop Mama, einzustimmen. Den Auftakt machen die Jungs von der Brasserie aus Friedrichshafen. Los geht es am Sonntag ab 14.30 Uhr.

Für über 1000 Besucher ein traumhafter Sommmerabend am Konzertsegel: Das Seefestival mit Auftritten von Max Mutzke und der SWR Big Band. | Bild: Jarausch, Gerald

Für die Froschenkapelle wird es ein langes Wochenende, denn bereits am nächsten Tag, Montag, 10. Juni, spielen sie am traditionellen Pfingstfrühschoppen der Narrenmusik an der Konzertmuschel. Festival und Frühschoppen, wie gehen die Froschen mit diesem Kontrastprogramm um? „Auf einem Festival hat man eine Stunde, beim Frühschoppen sechs Stunden Zeit“, fasst Tobias Franz erst einmal die Rahmenbedingungen zusammen. Wichtig sei die Energie.

Bild: Klaus Mittermayr

Beim Festivalauftritt müsse alles sofort sitzen, das Publikum müsse von der ersten Sekunde mitgerissen werden. „Da wir noch nicht so lange Festivals spielen, ist das für uns leicht. Wir finden das noch aufregend. Es legt einen Schalter um und wir können los“, so Franz. Beim Frühschoppen sei alles etwas gemütlicher. Obwohl die Froschenkapelle was ihre Motivation angeht, keinen großen Unterschied machen würde, ob da jetzt 50 oder 2000 Menschen im Publikum sitzen.

Jugendblasorchester hat sich für den Auftritt gut vorbereitet

Von dem Programm am Seefestival ist Tobias Franz überzeugt. Er freut sich besonders auf Folkshilfe, mit der Band, die laut eigenen Angaben „Quetschn-Synthi-Pop“ macht, haben die Froschen schon zusammengespielt. Die Blasmusik-Szene kennt sich untereinander sehr gut. Sind auch gut vernetzt. Man treffe sich immer wieder auf Konzerten. Doch auch der Radolfzeller Blasmusiknachwuchs hat an dem Seefestival-Wochenende seinen großen Auftritt.

Tobias Franz' Sohn spielt am Samstag im Jugendblasorchester gemeinsam mit der Big Band des SWR. Die gemeinsamen Proben von Profi-Musikern und JBO seien für die jungen Musiker aufregend gewesen, berichtet Franz. Nach dem JBO-Auftritt wird die SWR Big Band ihr Swing-Programm zeigen.

Aufbau der Bühne hat begonnen

Schon am Donnerstag wurde die große Festivalbühne direkt am Seeufer aufgebaut. An der passenden Atmosphäre mit entsprechender Deko solle es auch laut Martin Lang, Leiter des Kulturbüros und Organisator des Festivals, nicht fehlen. Über Monate hatte er das Programm zusammengestellt. Das Seefestival war 2017 das erste Mal zum Stadtjubiläum eingeführt worden.

