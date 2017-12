Radolfzell Denkmal am Luisenplatz mit Farbbeuteln beworfen

Denkmal am Luisenplatz mit Farbbeuteln beworfen

Unbekannte haben am Montag das Kriegerdenkmal auf dem Luisenplatz mit mit Farbe gefüllten Ballons beworfen. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Die Feuerwehr konnte einen Teil der noch flüssigen Farbe abwaschen. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, sei noch unklar, so heißt es weiter in der Pressemitteilung. Wer am Montag Verdächtiges beim Denkmal beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon (07732) 950660, zu melden.