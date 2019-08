von SK

Ein 30 Jahre alter Mann hat seinen Nachbarn am Freitagabend gegen 22.20 Uhr mit einer Pistole bedroht. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte, hatte der 30-Jährige seinen Nachbarn bedroht, nachdem dieser ihn aufgefordert hatte, die Wohnungstüre wegen einer Geruchsbelästigung zu schließen. Daraufhin alarmierte der Nachbar die Polizei. Laut Pressemitteilung handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole, wie eine entsprechende Überprüfung ergab. Zudem stellten die Beamten auch ein Pfefferspray und neun Gramm Marihuana sicher. Da sich der 30-Jährige auch gegenüber den Polizisten aggressiv verhielt, nahmen sie den Mann, der augenscheinlich deutlich unter Drogenweinwirkung stand, mit zur Dienststelle, wo er für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen wurde. Er muss sich nun wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.