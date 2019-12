Der dritte Mitmachbesuch der Radolfzeller Minigärtner (Initiative der Insel Mainau; siehe Infokasten) beginnt gleich mit einem Abenteuer: „Alle aufspringen, wir fahren los“, ruft Gebhard Bohl. Der Landwirt sitzt in der Fahrerkabine seines Traktors.

Die Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren eng zusammen im Anhänger dahinter. Etwa fünf Minuten dauert die Fahrt von der Ortsmitte Güttingens hinauf auf den Durchenberg. Dort stehen rund 8000 Weihnachtsbäume, welche die Familie Bohl verkauft – frisch gesetzte, kleine und größere.

Während der Landwirt Gebhard Bohl mit dem Traktor in seinen Wald voller Weihnachtsbäume fährt, nehmen die Minigärtner hinten auf dem Anhänger Platz. | Bild: Singler, Julian

Im Jahr 1987 sei der Familie die Idee gekommen, auf der Fläche auf dem Durchenberg Weihnachtsbäume anzupflanzen. „Das Grundstück war damals schlecht zu bewirtschaften, also haben wir uns etwas überlegt“, sagt Gebhard Bohl.

Im Lauf der Zeit habe sich das Ganze herumgesprochen. Die Nachfrage nahm laut Bohl immer mehr zu. Heute versorge er überwiegend Kunden aus Radolfzell, Allensbach, Konstanz und Singen mit dem grünen Gewächs.

Die Minigärtner hören bei ihrem Besuch aufmerksam zu, was Gebhard Bohl erzählt. Regelmäßig stellen sie Fragen, doch der Höhepunkt ist schnell auszumachen: Unter Anleitung dürfen die Kinder nämlich selbst sägen. „Das macht richtig Spaß“, meint der elfjährige Noah. Und der zehn Jahre alte Nick stellt fest: „Dieser Baum ist so groß wie ich, den möchte ich haben.“

Nicht nur die beiden Jungs möchten selbst tätig werden, auch die anderen 13 Minigärtner haben Lust auf das Sägen. Nach und nach ist jeder in Zweiergruppen an der Reihe. Als Belohnung gibt es im Anschluss Plätzchen, Lebkuchen und Kinderpunsch – in gemütlichem Beisammensein an einer Feuerstelle.

Der elf Jahre alte Noah (links) und der zehnjährige Nick inmitten des Waldes der Familie Bohl im Radolfzeller Ortsteil Güttingen. Gleich bringen die beiden diesen Baum mithilfe einer Säge zu Fall. Bilder: Julian Singler | Bild: Singler, Julian

„Schon an Allerheiligen gehen die ersten Bestellungen bei uns ein. Bei einem Spaziergang sticht den Leuten bereits der eine oder andere Baum ins Auge“, sagt Gebhard Bohl. Mit Zetteln, auf denen Name und Kontaktdaten stehen, werde der Favorit vonseiten der Kunden frühzeitig reserviert.

Bei den Bäumen der Familie Bohl handelt es sich um heimische und frisch gefällte Nordmanntannen sowie Blaufichten. Damit sie am Ende des Jahres als Weihnachtsbaum taugen, müssen sie Bohl zufolge sieben bis acht Jahre alt sein.

„Blaufichten wachsen schneller und sind auch mal nach sechs Jahren soweit“, schildert der Experte. Und ergänzt: „Die Bäume brauchen lange, bis sie überhaupt so richtig wachsen. Aber dann geht es relativ schnell.“

Gebhard Bohl sägt diesen bereits gefällten Christbaum noch etwas zurecht. | Bild: Singler, Julian

Bei der Lebensdauer eines Weihnachtsbaumes komme es darauf an, wie lange man ihn stehen lassen möchte. Auch die Raumtemperatur und andere Faktoren spielen eine Rolle, so Gebhard Bohl. „Steht der Baum ein paar Wochen direkt am heißen Kachelofen, vertrocknet er natürlich schneller.“

Für die Pflege empfiehlt er seinen Kunden stets, unten am Baumstamm eine dünne Scheibe abzuscheiden, damit das Harz wegfällt. „Danach wird der Weihnachtsbaum in einen Ständer mit Wasser gestellt, das man regelmäßig nachfüllen sollte. Dem Wasser Glyzerin zuzusetzen halte ich für Quatsch.“

Die Nordmanntanne ist laut Gebhard Bohl am beliebtesten. Außerdem sei sie teurer als andere Sorten, quasi „der Mercedes unter den Weihnachtsbäumen.“ Der Händler kaufe Setzlinge für je einen Euro, eine Blaufichte koste 80 Cent. In diesem Jahr sei das Wetter besser gewesen als 2018.

„Während des Sommers und zum Beispiel im Oktober hat es gewittert und geregnet. Nur wenige Bäume sind kaputtgegangen. Im vergangenen Jahr war es oft trocken, was sich bemerkbar machte.“ Letztendlich sei ein Weihnachtsbaum eben immer auch ein Naturprodukt.

Bevor ein Weihnachtsbaum verkauft wird, fällt unter dem Jahr viel Arbeit an, berichtet Gebhard Bohl. „Wir lassen Schafe um die Bäume herum laufen, die das Gras fressen.“ Seine Familie und er kümmere sich etwa noch um das Freischneiden. Nicht jeder Baum eigne sich als Weihnachtsbaum. Diese würden dann unter anderem als Mulch weiterverwendet werden.