Mehr als 3500 Besucher, nur zehn Meter vom Bodensee entfernt, jede Menge Blechmusik – das erste Seefestival in Radolfzell war unvergesslich. Eine Wiederholung wurde laut gefordert – und jetzt kommt sie endlich. Im Juni 2019 wird die Musikstadt am Bodensee wieder zum Mekka der Brass-, Blasmusik und noch mehr. Kräftige Festivalstimmung an den zwei Veranstaltungstagen ist jedenfalls garantiert.

Auf wen darf man sich freuen? Moop Mama, die erfolgreiche Guerilla-Brass-Band aus München, kommt für den Festivalsonntag als Headliner nach Radolfzell. Die zehn Köpfe der Gruppe bringen Lieder aus ihrem neuen Album „Ich“ mit. Folkshilfe erkletterten mit ihrem „Quetschn-Synthi-Pop“ schon die österreichischen Charts – und bald die Radolfzeller Festivalbühne. Die Froschenkapelle hat 2018 auf dem Woodstock der Blasmusik und 2017 auf dem Brass Wiesn Festival Stimmung gemacht und ist natürlich auch in ihrer Heimat wieder mit dabei. Man kann sich auch noch auf weitere Gäste freuen.

Early-Bird-Kombiticket für beide Tage kostet 59 Euro

Am Festivalsamstag spielt das Jugendblasorchester zusammen mit der SWR Big Band. In einem über das Jahr erarbeiteten Programm verbindet sich die Leidenschaft der regionalen Nachwuchsmusiker mit der Expertise international bekannter Musiker. Als „Kings of Swing“ geben diese im Anschluss das eigene aktuelle Programm zum Besten, zusammen mit der prominenten Pop- und Jazz-Sängerin Fola Dada.

Tickets für Moop Mama & friends (9. Juni) und die SWR Big-Band mit dem JBO und dem Programm „Kings of Swing“ (8. Juni) gibt es ab dem 1. Dezember bei der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell und online auf Reservix zu kaufen.

Besonders zu empfehlen ist das Early-Bird-Kombiticket für beide Konzerttage. Dieses gibt es mit 15 Prozent Rabatt bis zum 15. Januar für nur 59 Euro über Reservix oder bei der Vorverkaufsstelle der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell. Danach gilt der reguläre Preis von 70 Euro für das Kombiticket. Das Einzelticket gibt es für den ersten Festivaltag in der Kategorie 1 für 42 Euro sowie in der Kategorie 2 für 36 Euro. Für den zweiten Festivaltag gibt es nur eine Kategorie in Höhe von 42 Euro

