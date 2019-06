Aus und vorbei – das Weltkloster packt seine Koffer und verlässt Radolfzell. Nach zehn Jahren ist Ende 2018 der Nutzungsvertrag mit der Stadt für das ehemalige Kapuzinerkloster ausgelaufen, die Einrichtung verliert dadurch ihre Räumlichkeiten, die in Zukunft durch das Sozialamt genutzt werden sollen. Nur noch eine kleine Geschäftsstelle soll in Radolfzell erhalten bleiben.

Seit 2008 diente das Weltkloster als Ort für Dialoge zwischen verschiedenen Religionen. Die Grundidee war, Geistliche und Ordensleute aus aller Welt für längere Zeit in das Gebäude an der Obertorstraße einzuladen und so unterschiedliche Kulturen und Ansichten nach Radolfzell zu bringen. Dieser Plan wurde schließlich aufgegeben, weil die Institutionen ihre Mitglieder nicht lange genug freistellen konnten. Seit 2010 trafen sich Mönche, Ordensschwestern und Geistliche aus Strömungen wie dem Christentum, dem Buddhismus, dem Judentum oder dem Islam stattdessen für kürzere Zeit. In neutraler Umgebung konnten sie sich über verschiedene Themen austauschen und voneinander lernen – ganz ohne sich gegenseitig missionieren oder verurteilen zu wollen.

Austausch zwischen den Religionen: Im Weltkloster treffen unterschiedliche Gläubige aufeinander. Hier der Benediktinerbruder Jakobus Kaffanake, der buddhistische Mönch Dolpo Tulku Rinpoche mit Assistent sowie Schwester Canisia aus Hegne. | Bild: Weltkloster

Dieses Konzept möchte das Weltkloster auch ohne seine Räumlichkeiten in Radolfzell weiterführen – und sich dennoch verändern. Anstatt interreligiöse Dialoge im ehemaligen Kapuzinerkloster auf die Beine zu stellen, sollen diese in Zukunft in Einrichtungen stattfinden, die mit dem Weltkloster kooperieren und den Austausch zwischen den Religionen unterstützen möchten. Vorerst sind das drei Standorte des Benediktiner-Ordens: Die Abtei Münsterschwarzach, die Erzabtei St. Ottilien und das Europakloster Gut Aich bei Salzburg. Sie unterstützen die Arbeit des Weltklosters zudem mit finanziellen Zuschüssen. Und das Weltkloster denkt groß: „Diese drei Klöster sind sicherlich nicht die letzten“, sagt Schirmherr Frido Mann.

Radolfzell/Konstanz Randerscheinung oder fest verankert? Wie Buddhisten ihre Religion leben Das könnte Sie auch interessieren

Dass es hinaus aus Radolfzell geht und hinein in ein größeres Wirkungsgebiet, sieht das Weltkloster als Chance. „Das hier war schon immer für die Welt gedacht“, erklärt Alexandra Mann, Vorsitzende des Weltklosters. Schon der ehemalige Oberbürgermeister Jörg Schmidt habe empfohlen, hinaus zu gehen, sich nicht an den Ort binden zu lassen. Selbst, wenn sich der Nutzungsvertrag für die Räumlichkeiten in Radolfzell verlängern ließe, wolle der Verein eigentlich gar nicht so weiter machen wie bisher. Zu schwierig sei die Finanzierung, zu gering das Interesse in der Stadt. Lieber wolle man sich lösen und das Konzept mit den kooperierenden Klöstern fortführen. Auf diese Weise bestünde die Möglichkeit, den Dialog zwischen den Religionen dauerhaft voran zu treiben.

Und dennoch blickt das Weltkloster dankbar auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Radolfzell zurück. Nur durch die Unterstützung sei es überhaupt möglich gewesen, ein Konzept zu erarbeiten und sich auf die Zukunft vorzubereiten, betont Alexandra Mann.