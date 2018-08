Er soll in Radolfzell losgeradelt sein. In Stuttgart angekommen wusste der Unbekannte nicht mehr, wer er ist und wo er hinwollte. Laut Stuttgarter Polizei sind bereits einige Hinweise nach der gestrigen Öffentlichkeitsfahndung eingegangen.

Jedoch sei nichts "Vielversprechendes" dabei gewesen. Man gehe den Hinweisen nach und hoffe, so etwas über die Identität des Mannes herausfinden zu können.

Wer ist dieser Mann? Er kann sich nur noch daran erinnern, mit dem Fahrrad von Radolfzell nach Stuttgart gefahren zu sein. Die Polizei sucht mit diesem Bild nach Hinweisen. | Bild: Polizeipräsidium Stuttgart

Mann hat sich in der Bahnhofsmission gemeldet

Laut Bericht der Polizei soll sich der Unbekannte bereits am bereits am Donnerstag der Vorwoche, also dem 9. August, bei der Bahnhofsmission in Stuttgart gemeldet haben. Dabei gab er an, nicht zu wissen, wer er ist.

Außergewöhnlicher Fall für die Polizei

Die Polizei teilte weiter mit, der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann könne sich, abgesehen von den letzten drei Tagen, an nichts erinnern. Er wisse lediglich, dass er mit dem Fahrrad von Radolfzell nach Stuttgart geradelt sei.

Wer kennt dieses Fahrrad? Mit ihm war der Mann unterwegs, den die Polizei in Stuttgart mit einem Gedächtnisverlust aufgriffen hat. | Bild: Polizeipräsidium Stuttgart

Darüber hinaus fehle ihm jegliches Erinnerungsvermögen. Laut Polizei ist der Mann unverletzt und somit bleibe es völlig unklar, wieso sich der Mann an nichts erinnern könne. Auch für die Stuttgarter Polizei sei der Fall außergewöhnlich, heißt es aus der Pressestelle. Doch noch sei der entscheidende Hinweis auf die Identität des Mannes nicht eingegangen.

