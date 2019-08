Es muss kross sein, mit einer knackigen Kruste versehen. Dabei aber innen schön locker und fluffig. Und am besten schmeckt es, wenn es noch ein Bisschen lauwarm ist: das Münsterbort. Es ist einer der Verkaufsschlager in der Bäckerei Engelhardt.

Das besondere Brot

Warum es sich dabei um ein ganz besonderes Brot handelt, hat mehrere Gründe. Zum einen kommen pro verkauftem Laib 40 Cent dem Münsterbauverein zu Gute – und werden damit direkt für die Sanierung und den Erhalt des Radolfzeller Münsters verwendet. Zum anderen ist das Weizenvollkornbrot ein echtes Unikat.

Bild: Matthias Güntert

Über ein Jahr hat Bäckereiinhaber und Bäckermeister Sascha Brutsche an der richtigen Rezeptur gefeilt. „Da wurde mit dem ehemaligen Pfarrer Bernhard Maurer, Helmut Villinger und Rainer Alferi viel verköstigt, bis alles gestimmt hat“, verrät er.

Auf die Zutaten kommt es an

Und die Zutaten machen es aus: Das Münsterbrot besteht aus Pur-Pur-Weizenmehl, Roggenvollkornmehl, Roggensauerteig, Sojaschrot, Kürbiskernen, Walnüssen, Salz und Hefe. „Jeder kann das Münsterbrot daheim backen“, sagt Brutsche und fügt schmunzelnd hinzu: „Nur die Mengenangaben verraten wir nicht.“

Bild: Matthias Güntert

Der perfekte Teig: Gut Ding will Weile haben

Ein Schnellschuss ist das Münsterbrot nicht. Im Gegenteil: Für die Herstellung des Teiges bedarf es vor allem eines: viel Zeit. Und der Teig ist in der Bäckerei von Sascha Brutsche keine Chefsache. Vielmehr übernimmt seine rechte Hand, Bäckermeister Alexander Hauser, diese Aufgabe. Nachdem alle Mehlsorten gemahlen und der Roggen sowie der Soja geschrotet wurden, werden alle Komponenten gewogen und trocken vermengt. „Dann kommen der Sauerteig, Wasser und die Hefe dazu“, verrät Hauser.

Bild: Matthias Güntert

Danach übernimmt schweres Gerät: Für 15 Minuten wird der Teig in der großen Rührmaschine geknetet. Immer wieder kontrolliert Alexander Hauser den Teig. Auf Fingerspitzengefühl kommt es hierbei an.

Bild: Matthias Güntert

Dann ist die erste Pause angesagt. Für eine Stunde ruht der Teig. „Damit er schön geschmeidig wird“, so Hauser.

Video: Matthias Güntert

Im Anschluss werden die 600 Gramm Brote von Hand in Form gebracht, ehe noch einmal 30 Minuten Ruhe angesagt sind.

Video: Matthias Güntert

Jetzt wird es richtig heiß

Bereits nach wenigen Minuten in der Backstube wird einem als „Bäcker-Gehilfe“ klar: dass wird eine ganz heiße Geschichte. Gleich sechs Öfen laufen die ganze Nacht auf Hochtouren. Sowohl Inhaber Sascha Brutsche als auch Bäckermeister Alexander Hauser haben sich für kurze Hosen entschieden. Eine gute Wahl, wie sich schnell herausstellt. Schon nach wenigen Minuten läuft einem als nächtlicher Gast der Schweiß in Strömen. Sascha Brutsche verliert den Überblick trotz Hitze nicht: Jede fertige Brotsorte wird akribisch mit der Stückzahl notiert.

Bild: Matthias Güntert

Ab in den Ofen: Bei 240 Grad 45 Minuten

Das Münsterbrot verabschiedet sich indes für die nächsten 45 Minuten in den Backofen. Bei knackigen 240 Grad Anfangshitze. „Die Temperatur fällt aber im Laufe der Backzeit auf 180 Grad“, berichtet Brutsche. Dadurch erhalte der Laib später seine krosse Kruste und man könne verhindern, dass das Brot außen verbrenne und innen noch roh sei.

Video: Matthias Güntert

Der Ofen ist Chefsache

Während die Teigzubereitung in den Händen von Bäckermeister Hauser ruht, legt am Ofen der Chef selbst Hand an – und dies die ganze Nacht über. Beinahe im Akkord gehen die Ofentüren auf und Sascha Brutsche prüft die verschiedenen Brotsorten. Immer wenn ein Signalton erschallt, ist eine Backware fertig. Immer wieder verschwindet der große Holzschieber im Inneren der Öfen um kurz darauf mit köstlich duftenden Laugenbrötchen oder süßen Rosinenbrötchen wieder zum Vorschein zu kommen.

Bild: Matthias Güntert

Über 500 Brote in einer Nacht

Am Ende einer langen Nacht in der Backstube werden über 500 Brote den Ofen von innen gesehen haben. Alleine 200 Bauernbrote werden frühmorgens an die Filialen in der Stadt ausgeliefert. Darunter auch 25 Münsterbrote. Auf die Frage, wie viele der Radolfzeller Unikate er in seiner dreijährigen Zeit in der Bäckerei von Sascha Brutsche geformt und gebacken hat, muss Alexander Hauser nicht lange überlegen: „Um die 2250 Stück“, sagt er. Klar, Bäckermeister müssen gut im Kopfrechnen sein.

Ein echter Verkaufsschlager

Das Münsterbrot hat eine große Fangemeinde, wie Sascha Brutsche berichtet: „Wir haben Kunden, die nur Münsterbrot kaufen. Es ist schon eine Art Verkaufsschlager.“ Das liegt auch daran, dass mit dem Kauf ein Radolfzeller Wahrzeichen unterstützt wird.

Bild: Matthias Güntert

40 Cent pro Laib für den Münsterbauverein

„40 Cent von jedem Laib gehen an den Münsterbauverein„, sagt Brutsche. Dieser setzt sich für die Sanierung und den Erhalt des Münsters ein. Jeden Tag gibt es das Münsterbrot allerdings nicht: Es wird immer mittwochs, freitags und samstags angeboten. „Seit es das Münsterbrot gibt, haben wir 20 000 Stück verkauft“, so Brutsche.

Hilfe für das Radolfzeller Wahrzeichen

Helmut Villinger, Vorsitzender des Münsterbauvereins, und Stadtpfarrer Heinz Vogel sind froh, dass sie sich auf die finanzielle Hilfe von Sascha Brutsche verlassen können. Auch bei der diesjährigen Scheckübergabe kamen wieder 600 Euro zusammen, was 1500 verkauften Münsterbroten entspricht. „Das Brot schmeckt frisch am besten“, weiß auch Villinger, der sich bei einer gemeinsamen Kostprobe im Pfarrhaus mit Stadtpfarrer Vogel und Sascha Brutsche vom Geschmack überzeugt.

Bild: Matthias Güntert

Nach seinen Angaben hat der Münsterbauverein, seit der erste Laib über die Ladentheke gegangen ist, 8000 Euro aus dem Verkauf erhalten. „Das ist eine stolze und bemerkenswerte Zahl“, so Villinger. Stadtpfarrer Vogel ergänzt: „Durch jeden Kauf wird uns als Gemeinde signalisiert: Ich werde Euch helfen.“

4,3 Millionen kostet die Münstersanierung

Und die Hilfe für den Erhalt des Radolfzeller ULFs ist auch bitter nötig. Laut Pfarrer Vogel belaufen sich die Kosten der Münstersanierung auf rund 4,3 Millionen Euro. Konkret sollen die Mittel aus dem Verkauf des Münsterbrots in die Sanierung des Hausherrenaltars fließen, der Flecken aufweist. Dafür hat sich der Schweiß in der Backstube doch gelohnt.