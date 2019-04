von Jennifer Moog

Herzlichkeit, Nähe und Zuverlässigkeit – das hat sich die Sozialstation Radolfzell-Höri auf die Fahnen geschrieben. Bereits seit 40 Jahren ist der Verein mit den markanten blau-weißen Autos für hilfsbedürftige Menschen unterwegs. Insgesamt sind in diesen 40 Jahren mehr als 9,9 Millionen Kilometer gefahren, was laut Helmut Villinger, Vorsitzender der Sozialstation, so viel ist wie 247 Mal um die Welt zu fahren, und es sind mehr als 3,3 Millionen bedürftige Menschen besucht und versorgt worden.

Und das wurde unter dem Motto "Auf die Zukunft" mit einem Festakt im Friedrich-Werber-Haus in Radolfzell zelebriert und es wurde mit frischen Ideen in die Zukunft geblickt. So stellte die Sozialstation das neue Gewand ihres Logos vor: neuer, moderner, in blau und rot, soll es künftig nicht nur auf den neuen Elektro-Autos, die ab diesem Herbst zum Einsatz kommen sollen, zu sehen sein. Auch die Webseite hat einen neuen Anstrich bekommen.

Selbstfahrende Autos für die Mitarbeiter?

Für Andreas Hoffmann, Vorstand des Caritas-Verbandes Konstanz, blickte voraus: "In Zukunft werden die Pflegekräfte der Sozialstation nicht mehr selbst mit dem Auto fahren müssen, sondern rufen es mit ihrem Handy, lassen sich vor die Haustür des Kunden bringen und während die Pflegekraft ihrer Arbeit nachgeht, sucht sich das Auto einen Parkplatz und kann nach der verrichteten Arbeit per Knopfdruck wieder gerufen werden. Ich versichere Ihnen, das wird so kommen", erzählt er zuversichtlich.

Auch an den Einsatz von Robotern als Assistenten von Pflegekräften und digitale Doktoren sowie Betten glaubt er. Diese Helfer sollen die Arbeit der Pflegekräfte erleichtern.

Pflegeroboter ersetzen nicht die Empathie von Pflegekräften

Doch trotz der Hilfe der digitalen Welt ist der Fachkräftemangel in der Pflege immer noch ein wichtiges Thema, denn kein digitaler Helfer kann die Empathie ersetzen, die die Pfleger gegenüber den Pflegebedürftigen aufbringen. Hoffmann glaubt sogar, dass aufgrund des demografischen Wandels der Bedarf an Pflegekräften steigen wird. Um diesem Bedarf entgegenzukommen, ist geplant, bis Mitte 2020 eine Tagespflege mit 16 Pflegeplätzen zu eröffnen.

Sozialstation plant Tagespflege mit 16 Plätzen

Bereits jetzt schon habe sich die Pflegelandschaft verändert. "Die Menschen wollen so lange wie möglich zuhause bleiben. Das Modell des Altersheims hat ausgedient", glaubt Hoffmann. Zusammen mit dem demografischen Wandel stellt das für die Sozialstation eine Herausforderung dar.

"Pflegenotstand ist auch für uns kein Fremdwort, aber wir wissen damit umzugehen und sind für die Herausforderungen der Zukunft bestens gewappnet", sagte Helmut Villinger, Vorsitzender der Sozialstation.

60 Mitarbeiter betreuen täglich 350 Menschen

Insgesamt 60 Mitarbeiter der Sozialstation gehen 365 Tage im Jahr auf Tour und besuchen täglich 350 Menschen, die einer Hilfe bedürfen. Dabei sind sie nicht nur in der Altenpflege tätig, sondern integrieren in ihrer Arbeit auch die Bereiche Hauswirtschaft, Nachbarschaftshilfe und Familienpflege.

Eine der Mitarbeiterinnnen ist die Krankenschwester Ulrike Isele, die gemeinsam mit der Sozialstation in diesem Jahr ihre 40 Jahre andauernde Tätigkeit feiert. Obwohl sie gerade pausiert, ist es ihr weiter ein Anliegen, Teil des Teams zu sein. "Frauenpower seit der ersten Stunde", nennt es Sabine Wegmann, die Leiterin der Sozialstation.