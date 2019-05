Dietmar Baumgartner ist kein Lautsprecher. Der Fraktionssprecher der Freien Wähler (FW) im Radolfzeller Gemeinderat gilt als besonnener und ruhiger Kommunalpolitiker. Doch selbst ihm reißt irgendwann einmal der Geduldsfaden. Geschehen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Es ist 20.15 Uhr, als seine beiden Finger nach oben schnellen. Geschäftsordnungsantrag! Baumgartner fordert: Das sofortige Ende der Gemeinderatssitzung. Sein Antrag erhält im Gremium eine knappe Mehrheit. Insgesamt sieben Tagesordnungspunkte entfallen damit. „Ich habe mich maßlos darüber geärgert, dass die Sitzung mit Kleinkram herausgezögert wird. Jeder weiß doch schon im Vorfeld, wie er abstimmen wird“, fasst Baumgartner auf Nachfrage die Gründe zusammen. Zu einer Meinungsänderung während der laufenden Sitzung komme es seiner Einschätzung nach in den seltensten Fällen.

Um in der ersten Woche nach den Osterferien im Schuljargon zu bleiben: Ein Blick in den Stundenplan eines aktuellen Gemeinderates verdeutlicht in der Tat – der Tag ist lang. 15.30 Uhr ist Beginn im Ältestenrat. Danach folgt ab 16.30 Uhr die Gemeinderatssitzung. Was auf jeder Party ein Traum der Feierwütigen ist, nämlich ein Open-End, kann die Abendplanungen der Stadträte durcheinander wirbeln. Denn auch bei Sitzungen im Bürgersaal gilt: Das Ende ist völlig offen. Zum Abschluss folgt dann in den meisten Fällen noch eine nichtöffentliche Sitzung. Am Dienstag endete diese nach Angaben Baumgartners gegen 21.30 Uhr. „Die Aufmerksamkeitsspanne ist dann einfach überschritten. Irgendwann ist die Konzentration weg“, so Baumgartner weiter.

Lehmann kontert Baumgartner

Wäre der Bürgersaal ein Schulhof, wäre Siegfried Lehmann an diesem Abend wohl der Anführer der gegnerischen Bande gewesen. Denn den Fraktionssprecher der Freien Grünen Liste (FGL) brachte der Geschäftsordnungsantrag seines Kollegen Baumgartners auf die Palme. „Der Abbruch hat mich extrem verärgert, weil es dadurch wieder zu erheblichen Verzögerungen kommen wird“, sagt Lehmann. Unter den nun verschobenen Tagesordnungspunkten befand sich auch ein Antrag seiner Fraktion.

FGL sorgt sich um Mitarbeiter im Ordnungsamt

Für Siegfried Lehmann war der Abbruch der Sitzung keine Lappalie. Seine Verärgerung hat laut dem FGL-Stadtrat einen guten Grund: Bereits zum 31. März hatte seine Fraktion die Stadtverwaltung aufgefordert, zu informieren, welche Bereiche oder Mitarbeiter der Stadtverwaltung offiziell im Bereich Sicherheit und Ordnung sowie Kriminalprävention tätig sind. „Wir sind besorgt, dass das Ordnungsamt am Anschlag arbeitet“, so Lehmann weiter. Geholfen hat es nichts. Sein Antrag wurde erneut nicht behandelt, dabei bezeichnete er ihn als äußerst dringend. „Die Thematik muss in der nächsten Sitzung behandelt werden“, fordert Lehmann. Er zeigte sich davon überzeugt, dass keine lange Diskussion vonnöten sei. Nur im äußersten Notfalle wolle er von seinem Recht als Gemeinderat Gebrauch machen und eine weitere Sondersitzung einfordern.“Der Gemeinderat könnte aber auch das“, so Lehmann weiter.

Stadträte müssen nachsitzen

Knüppeldick kommt es für die Kommunalpolitiker so oder so: Denn die Stadträte müssen nachsitzen. Die entfallenen Tagesordnungspunkte müssen nachgeholt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinderäte eine Extrarunde drehen. Bereits am kommenden Dienstag, 7. Mai, wartet eine Sondersitzung auf sie. Thema ist die Verkehrsführung in der Konstanzer Straße im Bereich der Eisenbahnbrücke. Wie die städtische Pressestelle auf Nachfrage des SÜDKURIERS bestätigte, werden die Tagesordnungspunkte, die vertragt wurden, in der folgenden Sitzung behandelt. Lediglich die Einladung müsse angepasst werden.

Für Dietmar Baumgartner war das Fass jedenfalls voll. Nicht, weil er den Diskurs scheut, wie er im Gespräch betont, denn Demokratie lebe von und mit verschiedenen Meinungen. „Aber wenn sich jeder an die eigenen Kandarre nimmt, könnte jeder seine Beiträge auf das Wesentliche verkürzen.“