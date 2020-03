Nun hat es also auch unsere Bundeskanzlerin erwischt. Angela Merkel muss in Quarantäne, sie hatte Kontakt mit einem auf Corona positiv getesteten Arzt. Das Land wird also nun aus dem Homeoffice regiert.

Da ich mich bereits seit einer Woche im selbigen befinde, kann ich Frau Merkel ein paar Tipps und Erkenntnisse der Heimarbeit an die Hand geben, damit sie diese zwei Wochen auch gut übersteht.

Die Sorge: Wer Jogginghose trägt, arbeitet schlecht

Die größten Sorgen im Homeoffice sind, nicht produktiv genug zu sein und gleichzeitig zu verwahrlosen. Die sozialen Vorgaben, täglich zu duschen und sich ausgehtaugliche Kleidung anzuziehen, sind wichtige Bestandteile unserer Zivilisation.

Im Homeoffice zählt das alles aber nicht mehr. Über das Telefon kann keiner sehen, ob man nun eine Jeans oder eine Jogginghose trägt. Mit der vernachlässigten Körperhygiene sinkt auch die Arbeitsmoral, heißt es.

Keiner will im Hosenanzug auf dem Sofa sitzen

Arbeitsexperten raten deswegen, sich auch für das Homeoffice so fertig zu machen, als würde man normal das Haus verlassen. So könne man seinen Kopf in den Arbeitsmodus stellen und zu Hause genauso produktiv arbeiten wie im Büro. Aus eigener Erfahrung kann ich allerdings sagen, dass das nicht pauschal auf alle zutrifft.

In der Zeit, die man morgens fürs Schminken und Frisieren investiert hätte, kann man auch getrost schlafen. Oder für eine Runde Yoga nutzen, für die es normalerweise nicht reicht. Ein bisschen Bewegung schadet ohnehin nie.

Duschen ist wichtig, also irgendwann muss man es halt machen

Duschen hilft dem eigenen Wohlbefinden, muss aber nicht mehr zwingend morgens erledigt werden. Auch Kämmen und Schminken führen nicht unbedingt dazu, dass man konzentrierter arbeitet.

Da Angela Merkel ohnehin nicht als besonders eitle Person bekannt ist, hängen ihr Selbstvertrauen und ihre Durchsetzungskraft bestimmt nicht an einem Hosenanzug und etwas Wimperntusche. Die Kollegen aus dem Bundestag werden es bei etwaigen Videokonferenzen sicher verzeihen.

Kleine Projekte starten: Zum Beispiel die perfekte Müsli-Mischung

Da der Alltag, gefangen in den eigenen vier Wänden, eintönig werden kann, ist es wichtig, Rituale zu durchbrechen, um Abwechslung zu schaffen. Oder wenigstens vorzutäuschen. Ich habe die erste Woche genutzt, meine übliche Frühstückskombination zu überarbeiten und zu verbessern.

Jetzt, eine Woche später, meine ich das perfekte Frühstück entwickelt zu haben. Da ich unser Land in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchte, teile ich sehr gerne mein Müsli-Rezept mit der Bundeskanzlerin: 4 EL Haferflocken, 2 EL Leinsamen, 4 EL Knuspermüsli (am besten zuckerfrei, ist gesünder), 1 TL Honig, ein Teil Milch, ein Teil Skyr (oder Joghurt), dazu eine handvoll Obst nach Wahl.

Meinung Corona-Tagebuch der Redaktion Radolfzell, Teil 5: Blumengruß für die Sozialstation von Georg Becker Das könnte Sie auch interessieren

Kann Frau Merkel ihrem Gatten gleich auf die Einkaufsliste schreiben.