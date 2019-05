Mit fünfeinhalb Stunden Deutsch haben die Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg begonnen. Am Friedrich-Hecker-Gymnasium (FHG) in Radolfzell stellten sich 65 Schüler den Aufgaben.

Als sich am Dienstag um 14.15 Uhr schließlich die Türen der Prüfungsräume öffneten und die Abiturienten auf die Flure strömten, waren die Gefühle gemischt. Da war Freude und Erleichterung spürbar, aber auch die eine oder andere Niederlage galt es nach der Deutschprüfung zu verdauen. Die betreuende Lehrerin am Friedrich-Hecker-Gymnasium, Anna Jochimsen, zeigte sich dagegen kurz nach der Prüfung optimistisch: „Das war auf jeden Fall eine Abiturprüfung, die machbar war. Die Aufgaben haben unserer Vorbereitung entsprochen.“ Einzig der Essay mit dem Thema „Was ist Satire“ liege vermutlich nur in wenigen Fällen im Interessenbereich der Schüler, weshalb sie sich vorstellen könne, dass das Wissen in diesem Bereich begrenzt sei.

Eine besondere Herausforderung stellt das diesjährige Abitur jedoch nicht nur für die Schüler dar. Auch die Schulen sind gefordert. In der Vergangenheit war es zu Einbrüchen und Sicherheitspannen gekommen, durch die einige Schüler die Aufgabenstellungen bereits vor der Prüfung erfahren konnten. Um dem entgegenzuwirken, werden die Prüfungen nun erstmals per USB-Stick angeliefert. Dessen Daten sind mit einem Passwort geschützt, von dem ein Teil erst am Prüfungstag per E-Mail an die Schulen geschickt wird.

Vor dem Deutschabitur haben die Lehrer am Friedrich-Hecker-Gymnasium um sechs Uhr am Morgen angefangen, die Aufgaben zu entschlüsseln und anschließend selbst auszudrucken. Das bedeutet nicht nur einen enormen Mehraufwand. Bis zum Prüfungsbeginn um neun Uhr, der im Vergleich zu den vorherigen Jahren bereits extra um eine Stunde nach hinten verlegt wurde, blieben für die Vorbereitungen nur drei Stunden – und das sorgt für Anspannung. „Die Verantwortung liegt damit eher bei der Schule„, erklärt Anna Jochimsen. Zudem sei diese Art der Vorbereitung fehleranfälliger – beispielweise könnte das Internet ausfallen, bevor das Passwort übermittelt wurde. „Da ist man natürlich schon unruhiger.“ Zur Sicherheit sei die Vollständigkeit aller Arbeitsblätter vor der Prüfung noch einmal überprüft worden, allerdings sei es zu keinen Komplikationen gekommen.

Auch an der evangelischen Schule Schloss Gaienhofen konnte das Abitur ohne Probleme beginnen. 50 Schüler waren dort zur Deutschprüfung erschienen. Im neuen Campusgebäude wurde für sie ein Raum hergerichtet, insgesamt 14 Lehrer wechselten sich als Betreuer ab. Damit es den Abiturienten an nichts fehlte, stellte die Schule Essen und Getränke zur Verfügung.

„Der Essay war schwer, aber es war dennoch ein gutes Thema, weil man selbst sehr viele Gedanken einbringen konnte, ohne sich zu sehr an die ausgeteilten Dossiers halten zu müssen. Ich habe Schlimmeres erwartet.“Benedikt Flohr, 18, Schlossschule | Bild: Martina Bischofberger

„Eigentlich habe ich gehofft, dass der Schwerpunkt der Erörterung nicht auf der Analyse liegt, was dann leider so war. Aber es ging dann doch besser als ich gedacht habe.“Peter Sauter, 17, FHG | Bild: Marinovic, Laura

„Ich habe die textgebundene Erörterung gewählt. Man musste sich schon relativ viel reinlesen, was etwas lang ging. Aber sonst lief es ganz gut.“Lena Bingger, 17, FHG | Bild: Marinovic, Laura

„Ich habe den Werkvergleich genommen und habe im Nachhinein ein gutes Gefühl. Es kam genau das dran, was vorab zu erwarten gewesen war.“Dina Bani, 19, FHG | Bild: Marinovic, Laura

„Die Textstelle beim Werkvergleich gab nicht viel für eine Interpretation her, aber insgesamt war die Prüfung machbar. Ich habe ein gutes Gefühl, aber das ist schwer einzuschätzen.“Anna Bruttel, 18, Schlossschule | Bild: Martina Bischofberger