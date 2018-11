von Natalie Reiser

Radolfzell – 80 Jahre sind seit der sogenannten "Reichskristallnacht", des Pogroms der Nationalsozialisten gegen jüdische Einrichtungen, vergangen. In der Nacht vom achten auf den neunten November 1938 wurden im gesamten Deutschen Reich Synagogen zerstört und jüdische Friedhöfe geschändet. Jüdische Geschäfte wurden überfallen, Scheiben eingeschlagen. Die Gefangennahme, Deportation und Vernichtung von Juden nahmen ihren Anfang. Das Friedrich-Hecker-Gymnasium hat eine Veranstaltung zum Gedenken an die November-Pogrome für die Schüler der Oberstufe organisiert. Die Autorin Andrea von Treuenfeld las aus ihren Büchern "Zurück in das Land, das uns töten wollte" und "Erben des Holocaust". Anschließend sprach sie mit den Schülern über Geschichte und über Antisemitismus.

Schüler bereiten sich in Projekten vor

Fünf Lehrer haben sich an der Schule zum Arbeitskreis Gedenken zusammengeschlossen. Wie Oda Bispinck und Angela Wolf-Lenz berichten, wollen sie mit ihren Kollegen Susanne Kapp-Freudenberger, Tobias Peukert und Nina Kattentidt jedes Jahr ein geschichtliches Thema in den Vordergrund rücken. Für den Gedenktag, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfand, haben sie in ihren Klassen der Oberstufe Projektunterricht eingeschoben, um sich mit den Schülern auf den Tag vorzubereiten.

Die Schüler der Oberstufe verfolgen die Lesung der Autorin Andrea von Treuenfeld still und aufmerksam. Bild: Natalie Reiser

In Theaterszenen die Diskriminierung dargestellt

Um über die Geschichtskenntnisse hinaus Sensibilität für das Leid zu vermitteln, das dem jüdischen Volk vor und während des Zweiten Weltkriegs angetan wurde, sollten die Schüler in das Programm eingebunden werden. Sie sollten selbst Ideen entwickeln, wie sie vor ihren Mitschülern darstellen könnten, was damals passiert ist. Einige Schüler haben in Theaterszenen nachgestellt, wie jüdische Kinder damals ausgegrenzt wurden.

Wenn der Antisemitismus wieder zunimmt

"Für viele war es hart, sich auf die Bühne zu stellen", erzählt Angela Wolf-Lenz. "Aber sie sind wirklich gut reingewachsen", lobt Oda Bispinck. Eine Gruppe von Schülern schlug die Brücke in die Gegenwart und präsentierte Fakten, die belegen, dass Antisemitismus ein Problem ist, das lange vor dem Zweiten Weltkrieg begann und bis heute existiert. Nachrichtenjournale berichteten, 2017 habe es in Deutschland 1453 Straftaten gegen Juden gegeben. Laut Umfragen von Meinungsforschungsinstituten stimmten 20 Prozent der Befragten antisemitischen Aussagen zu. Sie erinnerten daran, dass rechtsextremistische Gruppen wie der "Dritte Weg" auch in Radolfzell aktiv sind. Zwei Generationen trennen die Schüler vom Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das Fazit der Schüler: "80 Jahre – das ist ewig weit weg. Doch es ist wichtig, sich daran zu erinnern, denn wir haben es alle in der Hand, dass sich so etwas nicht wiederholt."

Autorin ist beeindruckt von der Aufarbeitung

Andrea von Treuenfeld zeigte sich beeindruckt von dem Programm. Sie sei zu Lesungen bereits in vielen Schule gewesen, aber solche Darbietungen habe sie noch nie erlebt. Als sie vorlas, was Frauen erlebt haben, die vor der Nazidiktatur fliehen mussten und wie die Erinnerungen an die schreckliche Zeit fortleben und ihr heutiges Leben und das ihrer Kinder beeinflussen, war es absolut still in der Aula.

Trotz Pausenzeichen: Schüler wollen's wirklich wissen

Im Anschluss an die Lesung stellten die Schüler der Autorin differenzierte Fragen. Sogar als es zur Pause klingelte, blieben sie im Gespräch. Wie Treuenfeld es beurteile, dass es eine jüdische Gruppe gebe, die sich in der AfD aktiv engagiere, wollten sie wissen. Wie sie sich erklärt, dass das Wort Jude auf Schulhöfen wieder zum Schimpfwort wird. Und was man gegen Judenhass tun könne? Die Antwort der Autorin: "Das, was Sie heute machen. Sich mit Juden beschäftigen. Sie, wenn möglich, persönlich kennenlernen. Dann merkt man schnell: Es sind Menschen wie alle anderen."

Die Autorin Andrea von Treuenfeld beantwortet nach ihrer Lesung die Fragen der Schüler aus der Oberstufe des Friedrich-Hecker-Gymnasiums. Sie erzählt von ihren Recherchen zum Holocaust, ihren Gesprächen mit den jüdischen Opfern des Naziregimes und deren Kindern. Bild: Natalie Reiser

Zum Pogrom Der Begriff Pogrom stammt aus dem Russischen. Das russische Wort "grom" bedeutet Zerstörung, Krawall, Donner. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden in Deutschland 1400 Synagogen zerstört, 90 davon in Baden. 7500 Geschäfte wurden zerstört, 30 000 Juden wurden verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Die Zerstörung der Synagogen ging nicht von der Bevölkerung aus, es wurde ihr aber auch kein nennenswerter Protest entgegengesetzt. Von Radolfzell aus verantwortete die SS die Zerstörung der Synagogen in Konstanz, Wangen, Gailingen und Randegg. Etliche jüdische Männer wurden in dieser Nacht verschleppt und gefoltert. (rei)

