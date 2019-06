von Gerald Jarausch

Schöner hätte man sich den Auftakt der Konzertreihe an der Konzertmuschel auf der Mettnau nicht wünschen können. Bei sommerlichen Temperaturen fand am Sonntag das erste Konzert der Reihe „Jazz Open“ statt. Rund 250 Besucher lauschten der Formation „See Sisters & Brothers“. Sie erlebten eine muntere musikalische Zeitreise, die so manchen modernen Titel im Stil der 40er Jahre mitbrachte.

Die drei Sängerinnen Janine Firges, Dagmar Egger und Siggi Juhas hauchten den Stücken dabei den typischen Sound der Swing-Ära ein. Unterstützt wurde das weibliche Trio von Lothar Binder an der Gitarre und Hartmut Heinzelmann am Bass.

Für Volker Wagner vom veranstaltenden Verein „Zeller Kultur“ waren die „See Sisters“ nur ein Punkt des „guten Programms, dass wir auf die Beine gestellt haben“, wie er gegenüber dem SÜDKURIER bemerkte. Gemeint sind die insgesamt neun Jazz-Matineen, die bis zum 22. September jeweils an einem Sonntagvormittag stattfinden und die vier Abendtermine an der Konzertmuschel zwischen dem 28. Juni und dem 9. August.

Während Letztere sich vor allem an Tänzer richten, die sich gerne zu Live-Musik bewegen, fordern die Auftritte an den Vormittagen die erhöhte Aufmerksamkeit der Zuhörer. Die Musiker und Bands sind meist vielfach bekannt, „aber wir haben auch neue Gesichter und ein bis zwei Exoten dabei“, so Volker Wagner.

Aus der Vergangenheit heraus weiß er, dass „Hardline-Jazz gar nicht läuft“. Mit dieser Erkenntnis haben Wagner und das Team der Zeller Kultur Formationen für die Konzertreihe nach Radolfzell geholt, die genau in das Schema passen.

Am vergangenen Sonntag waren rund zehn Helfer damit beschäftigt, die Gäste zu bewirten und alle Vorbereitungen für das Konzert zu treffen. Belohnt wurden sie und die Besucher mit tollen Musikdarbietung und perfektem Frühschoppen-Wetter. Die Attraktivität des Platzes ist längst auch in der Verwaltung der Kulturstadt Radolfzell angekommen, die die Konzertmuschel für diese Zwecke zur Verfügung stellt.