Oberbürgermeister Martin Staab und Bürgermeisterin Monika Laule haben für die Bevölkerung in Radolfzell weitere Einschränkungen angekündigt, um das Coronavirus einzudämmen. In einer Pressekonferenz am späten Montagnachmittag nahmen sie zu den Bestimmungen der Verordnung der Landesregierung und den Folgen für Einrichtungen in der Stadt Stellung.

Versammlungen und Einrichtungen: Die Landesregierung hat Versammlungen und Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern untersagt, in Radolfzell sind durch die Allgemeinverfügung alle Versammlungen und Veranstaltungen untersagt, egal wie hoch die Zahl der Teilnehmer ist. Dazu werden nahezu alle Einrichtungen geschlossen, neu gehören auch Kinos, Theater, Fitnessstudios und „sonstige Sportstätten in geschlossenen Räumen“ dazu, etwa das Kletterwerk und die Tennishalle.

Die Landesregierung hat Versammlungen und Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern untersagt, in Radolfzell sind durch die Allgemeinverfügung alle Versammlungen und Veranstaltungen untersagt, egal wie hoch die Zahl der Teilnehmer ist. Dazu werden nahezu alle Einrichtungen geschlossen, neu gehören auch Kinos, Theater, Fitnessstudios und „sonstige Sportstätten in geschlossenen Räumen“ dazu, etwa das Kletterwerk und die Tennishalle. Gaststätten: Es gilt der Grundsatz, dass der Betrieb von Gaststätten grundsätzlich untersagt sei. Die Ausnahmen würden die Möglichkeiten sehr stark einschränken, so OB Staab. Tische müssten einen Abstand von mindestens 1,5 Meter einhalten und Stehplätze müssten ebenso angeordnet sein, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet sei. Zudem müssten die Betreiber in diesem Fall noch sicherstellen, „dass im Falle von Infektionen mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben“.

Es gilt der Grundsatz, dass der Betrieb von Gaststätten grundsätzlich untersagt sei. Die Ausnahmen würden die Möglichkeiten sehr stark einschränken, so OB Staab. Tische müssten einen Abstand von mindestens 1,5 Meter einhalten und Stehplätze müssten ebenso angeordnet sein, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet sei. Zudem müssten die Betreiber in diesem Fall noch sicherstellen, „dass im Falle von Infektionen mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben“. Pflegeheime: Die Möglichkeit zum Besuch von Angehörigen in Pflegeheimen sei „ganz drastisch reduziert“, so Monika Laule. Es gebe ein Betretungs- und Besuchsverbot, von dem nur in Notfällen abgewichen werden darf.

Meinung Es sind die Tage der Ärzte von Georg Becker Das könnte Sie auch interessieren