von Georg Lange

Es war die Masse. An acht aufeinander folgenden Tagen im August 2018 verfolgte Cornelia Krist-Trah in den Medien acht verschiedene Katastrophen. Einem Waldbrand folgte ein Erdrutsch, der von einer Überschwemmung abgelöst wurde. Und immer wieder sei die Feuerwehr im Vordergrund gewesen. Die Katastrophen in kurzer Reihenfolge regte Cornelia Krist-Trah zu einer Überlegung an: „Wenn man bedenkt: Es heißt noch Freiwillige Feuerwehr. Das sind Menschen, die tagsüber einem Beruf nachgehen und trotzdem Tag und Nacht bereit sind, für andere in die Feuerzone zu gehen.“

Bei ihrer Spendenübergabe ist der Respekt für das bürgerschaftliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) jedem ihrer Sätze anzumerken: „Wenn dann auch noch Kinder und Jugendliche das machen und bereit seien, sich für die Gesellschaft zu engagieren, dann finde ich das noch toller.“ Als Spende für das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr übergab Cornelia Krist-Trah der Jugendabteilung im Radolfzeller Stützpunkt einen eigenen Mannschaftswagen für die Jugendarbeit.

So etwas hat Kommandant Helmut Richter noch nie erlebt

Seit mehr als 30 Jahren ist Kommandant Helmut Richter in Führungsfunktion bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und er erlebe erstmals, dass ein Fahrzeug für die FFW gespendet wurde, so der Kommandant in seiner Rede im Radolfzeller Stützpunkt. Oberbürgermeister Martin Staab bedankte sich für die großzügige Spende von 25 000 Euro für das Gemeinwesen, die in die Anschaffung des Mannschaftswagens für die Jugendarbeit floss. Cornelia Krist-Trah kümmere sich beim „Weißen Ring“ auch um Kriminalitätsopfer, so Staab: Es sei eine logische Fortsetzung Opfern zu helfen, wenn man über den Umweg der Feuerwehr auch anderen hilft, die von Katastrophen betroffen seien und einen Schaden erleiden würden.

Zeit der Vorbereitung Mit der Jugendfeuerwehrarbeit werden Kinder und Jugendliche für den Einsatz in der Feuerwehr vorbereitet, sodass sie nach rechtlichen Voraussetzungen bei entsprechender Qualifikation und Alter in der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt werden können. Sie dürfen bei Feuerwehreinsätzen bis zu einem bestimmten Alter nicht im Gefahrenbereich eingesetzt werden. Die Jugendfeuerwehr nimmt wichtige Aufgaben im Bereich der allgemeinen Jugendarbeit wahr und wirkt mit Freizeiten auch bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit. Der Jugendfeuerwehrwart ist die Schnittstelle zwischen der Führung der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.

Mit der Spenderin wurde die Vereinbarung getroffen, dass der Mannschaftswagen für die Jugendarbeit auch für den Einsatzdienst der Feuerwehr verwendet werden dürfe. Das Fahrzeug wurde mit einer Sondersignalanlage sowie mit Sprechfunkgeräten und einem Feuerlöscher ausgestattet. Es könne nun vielseitig eingesetzt werden, auch zum Schutz der Bevölkerung, so Kommandant Helmut Richter: Doch primär würde der Wagen in der Jugendarbeit eingesetzt werden. Der Mannschaftswagen wurde zusätzlich mit einer Anhängerkupplung ausgestattet – beispielsweise für den Transport von Zelten in einem Anhänger für das Zeltlager der Jugendlichen.

Andreas Seitz bereitet Jugendliche auf die Feuerwehrarbeit vor

Jeden Dienstag unterrichtet Andreas Seitz die Kinder und Jugendlichen des Radolfzeller Stützpunktes in der Theorie und Praxis. Seine Jugendarbeit begreift er als eine Vorbereitung für den aktiven Dienst in der FFW. Mit den Kindern und Jugendlichen übt er Einsätze wie bei den Erwachsenen mit Melde-, Lösch- und Angriffstrupps in wechselnden Rollen – jedoch in einer spielerischen Form.

Seitz zeigt sich erstaunt über die Faszination der Feuerwehr auf Kinder und Jugendliche. Wird Wasser eingesetzt, seien die Kinder freudig, selbst bei Minusgraden können sie mit Wasser spritzen, die kalten Temperaturen seien ihnen egal.

Filip Todorovic empfindet die Feuerwehr als Familie

Filip Todorovic ist seit vier Jahren bei der Jugendfeuerwehr. Nach einem Schulausflug zur Feuerwehr habe es ihn dann gepackt. Bereits Kinder fänden die großen roten Löschfahrzeuge sowie die schweren hydraulischen Rettungsgeräte und die Wasserschläuche faszinierend.

Doch ganz besonders sei, dass sich dort jeder um jeden kümmere, man aufeinander aufpassen und sich gegenseitig helfen würde. Die Kameradschaft begreift er als eine Art Familie. In der Jugendfeuerwehr lerne man, wie wichtig die Feuerwehr sei und dass die Feuerwehrmänner nicht einfach irgendwelche Menschen seien. Sondern dass dahinter richtige Persönlichkeiten stecken würden, zeigt sich Todorovic begeistert.

Der Schüler bringt den Menschenschlag auf den Punkt: Nicht jeder opfert seine freie Zeit um seiner Stadt zu helfen. Sei es bei einem Verkehrsunfall, einem Brand in der Wohnung oder einer technischen Hilfsleistung, wenn Wasser im Keller sei, so der Jugendliche: „Die Freiwillige Feuerwehr ist immer für einen da.“ Explizit lädt Filip Todorovic zur Jugendfeuerwehr ein.