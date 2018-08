von Georg Lange

Die Narrizella Ratoldi ließ es zum Saisonschluss des Zunfthaussommers so richtig krachen: "Baden trifft auf die 30 Jahre alte Seefunk-Gruppe". Für gewöhnlich bringen die verschmitzten Musiker beim Narrenspiegel das Milchwerk zum Toben. Mit ihrem Repertoire aus 218 Liedern könnte die Seefunkgruppe ein Konzert von über zehn Stunden geben – "das belanglose Geschwätz zwischendrin gar nicht mitgerechnet", scherzt Sänger Thomas Uhl.

Die Kapelle wählte im restlos ausverkauften Zunfthaus ein Best of von 25 Liedern und lud ehemalige Sänger zu einem lachtränenreichen und feinsinnigen Konzert ein. Zwischen den Auftritten servierte die Narrizella ein überreiches Drei-Gänge-Menü. Mit einer Video-Life-Schaltung an das Ijsselmeer holte die Kapelle den Sänger Franz Pauli zu einem gemeinsamen vorgetragenen Lied in die Remise des Zunfthauses.

Gassenhauser mit Lokalbezug

Jeder einzelne Musiker der Seefunk-Gruppe bringt sich mit seinem eigenen Charakter in die Kapelle ein. Die Combo wählt bekannte Melodien, Gassenhauer oder klassische Stücke aus und legt einen neuen Text mit Radolfzeller Geschichten oder politischen Inhalten.

Die Lieder der Seefunkgruppe sind ein Stück Radolfzeller Zeitgeschichte, gespickt mit satirischen Seitenhieben. Sie erinnern die Gäste des Zunfthaussommers humorvoll an die Einführung des Kreisverkehrs in Radolfzell, gemahnen Erwachsene an die fehlende Zukunft der Jugendlichen oder nehmen die Bauentwicklung der Stadt aufs Korn: "Ob's schöner wird, ist uns noch nicht klar", ist sich die Kapelle einig.

Eine spöttische Liebeserklärung

Klaus Gabele war Sänger in der Seefunk-Gruppe und gab im französischen Akzent eine spöttische Liebeserklärung an die Kunst, Kultur und Architektur von Radolfzell. Der Brauchtumsbeauftragte und ehemalige Musiker der Gruppe, Harry Rigling, rockte mit einem Schuhplattler über die Bühne und verschmolz die Fasnet mit bayrischen Weisen.

Parallel zum Drei-Gänge-Menü und dem Konzert zeigte die Seefunkgruppe in einer Ausstellung extravagante Narrenspiegel-Kostüme und ließ die letzten 30 Jahre ihrer Auftritte mit Zeitungsartikeln und ihren 30 Bühnenbildern Revue passieren.

