von Eileen Ehringer

Die Temperaturen steigen langsam, aber noch vor wenigen Wochen konnte die Kälte jeden Spaß am Smartphone verderben. Die meisten Handyakkus machen bei Minusgraden nämlich ziemlich schnell schlapp. Darüber ärgerten sich auch Kira Mündermann und Lara Reinelt, zwei Achtklässlerinnen des Friedrich-Hecker-Gymnasiums Radolfzell. Sie gingen der Sache auf den Grund. "Akkus bestehen aus Lithium-Ionen, die elektrische Ladung zwischen Anode und Kathode hin- und her bewegen", erklären sie. Generell sei bei Ionen das Verhältnis von Elektronen und Protonen unausgeglichen. Weil das Ion versuche, ein Gleichgewicht herzustellen, komme die Ladung in Bewegung. Bei Kälte verlangsame sich dieser Prozess aber, weshalb die Akkuleistung schwächer werde, sagen die beiden Gymnasiastinnen.

Testgeräte werden mit Straßenmusik finanziert

Die Schülerinnen führten Messungen mit Handys bei Raumtemperatur, im Kühlschrank und im Eisfach durch. Je kälter die Umgebung, desto schneller war der Akku leer. Da sie nicht ihre eigenen Smartphones den Versuchen unterziehen wollten, kauften sie eigens für die Messungen drei verhältnismäßig günstige Modelle. Hier zeigten sie noch einmal richtig Einsatz, denn das Geld verdienten sie selbst durch Musizieren auf dem Weihnachtsmarkt.

Längst war der Ehrgeiz der 13-Jährigen geweckt, die bereits im letzten Jahr am Wettbewerb Schüler experimentieren für Elf- bis 15-Jährige teilgenommen hatten. Ihr letzter Beitrag hatte dort den vierten Platz erreicht. Ziel ihres neuen Projekts war es, die Akkus der Smartphones zuverlässig warm zu halten, sodass die Laufzeit verlängert wird. Sie recherchierten, welche Materialien sich besonders gut zur Isolierung eignen. Gummi werde zwar häufig zur Isolierung verwendet, sei aber weniger effektiv als Styropor oder Filz, erklärt Kira Mündermann. Und da Styropor unhandlich sei, wäre ihr Favorit der Filz.

Hüllen nutzen die Eigenwärme des Smartphones

Produkt dieser Forschungen sind die sogenannten Smart Sleeves: In Stoff verpackte Filztaschen in verschiedenen Designs, die für die Größe von Smartphones konzipiert sind. Durch sie wird die Eigenwärme eines eingeschalteten Smartphones gespeichert, wodurch die Kälte der Akkulaufzeit nichts anhaben kann. Dabei sind sie handlich, kompakt und praktisch. Die Mädchen entwerfen die Taschen und suchen die Stoffmuster aus, das Nähen übernehmen aber die Mütter der beiden. "Im Nähen sind wir leider noch nicht so gut", sagt Lara Reinelt.

Das störte beim Wettbewerb Schüler experimentieren allerdings niemanden. Die Expertenjury beim Regionalausscheid in Tuttlingen war so begeistert von den Smart Sleeves, dass sie diese mit dem ersten Preis prämierten. Auf diese Leistung ist auch das Friedrich-Hecker-Gymnasium stolz. Im Entwicklungsprozess sei zwar eher Kiras Papa der wichtigste Unterstützer gewesen, aber zumindest könnten sie jetzt ihr Jahres-Referat im NWT-Unterricht (Naturwissenschaft und Technik) über ihre Erfahrungen bei Schüler experimentieren halten, erzählen sie.

Smart Sleeves werden bereits verkauft

Das Projekt Smart Sleeves ist aber noch nicht abgeschlossen. Die besonderen Handyhüllen treten im Mai auf der Landesebene des Wettbewerbs an, sind bereits verkäuflich und in verschiedenen Designs erhältlich. Außerdem wollen die Erfinderinnen noch weiter an der Technik feilen, sodass vielleicht bald eine Bedienung des Handys bei gleichzeitigem Wärmeschutz möglich ist. Man darf also gespannt sein, was diesen zwei Freundinnen noch alles einfällt.

Die Teilnahme an Schüler experimentieren oder Jugend forscht empfehlen die beiden auf jeden Fall weiter. Kira Mündermann rät aber allen Interessierten: "Man muss wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren und da muss man sich dann vorher überlegen, ob es einem das wert ist."