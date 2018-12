von Gerald Jarausch

Der Radolfzeller Christkindlemarkt verbuchte am Wochenende nicht nur zahlreiche Besucher, sondern konnte trotz widriger Rahmenbedingungen auch ordnungsgemäß stattfinden. Dabei stand das zur Debatte, wie Bernhard Kirchner von der veranstaltenden Aktionsgemeinschaft gegenüber dem SÜDKURIER verriet: „Am Samstag stand nicht immer fest, dass alles normal weiterläuft. Die Wetterprognose hat uns schweren Sturm vorausgesagt“, sagte er. Den Standbetreibern mit einem Zelt wurde erstmals das Angebot gemacht, einen Tag früher den Markt zu verlassen. „Letztlich haben nur zwei Betreiber das Angebot angenommen“, berichtete Kirchner weiter. Sie hatten an einer besonders zugigen Stelle des Marktplatzes ihre Stände aufgebaut und äußerten die Sorge, dass es zu Schäden an ihren Waren kommen könnte.

Etwas weniger Besucher, aber Standbetreiber sind zufrieden

Doch dann verlief alles etwas harmloser, als die Wetterexperten vorausgesagt hatten. Am Samstag waren bei ungemütlichem Wetter zwar etwas weniger Menschen als in anderen Jahren auf dem Christkindlemarkt anzutreffen, dem Erfolg der Veranstaltung tat das dennoch keinen Abbruch: „Alle sind sehr zufrieden“, bilanzierte Bernhard Kirchner am Sonntagmittag. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich wieder viele Besucher auf dem Fest eingefunden. Besonders dicht war das Gedränge an den vier Veranstaltungstagen an den Ständen mit Speisen und Getränken. Die wurden zum Teil von Vereinen betrieben. Einer davon, der Ski Club Radolfzell (SCR), ist seit Jahren auf dem Christkindlemarkt mit seiner Ski-Hütte vertreten, aus der die Vereinsmitglieder Glühwein, Schupfnudeln und Würstchen verkaufen. Dort konnte man sich über eine mangelnde Nachfrage an den vier Tagen nicht beklagen. „Es läuft eigentlich ganz gut“, berichtete Sandra Biller-Stocker, die am Sonntagnachmittag in der Ski-Hütte arbeitete.

Ähnlich positive Stimmen äußerten verschiedene Händler, die ihren Stand auf dem Marktplatz aufgebaut hatten. So zog Jana Grünwald, die mit handgefertigten Artikeln aus Holz auf dem Markt handelte, eine positive Bilanz: „Es ist wirklich super gelaufen und mit dem Wetter hatten wir letztlich doch noch Glück." Ähnliches hatte Sebastian Kirchner zu berichten. Der Keramiker zog wie seine Standkollegen ein positives Fazit von der 43. Auflage des Christkindlemarktes: „Bei uns ist es gut gelaufen“, sagte er. Angesichts des drohenden Unwetters zeigte er sich zufrieden ob der dennoch guten Verkaufszahlen.

Viel ehrenamtlicher Einsatz: 75 Stunden an sechs Tagen

Grundsätzlich war der Keramiker voll des Lobes über den Radolfzeller Christkindlemarkt. „Das ist schon toll, dass das hier alles von ehrenamtlichen Helfern organisiert wird. Die haben die Arbeit und wir den Profit“, sagte er. Das hat er gut erkannt. Bernhard Kirchner von der Aktionsgemeinschaft hat allein an in den vergangenen sechs Tagen rund 75 Stunden für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gearbeitet, wie er vorrechnete.

