von Lisa Liebsch

Vor dem Tafelladen in Radolfzell standen am Samstag alkoholfreier Punsch, Plätzchen und Christstollen zum Verzehr bereit. Außerdem warteten Leiterin Hildegard Gallenschütz und vier der insgesamt neun ehrenamtlichen Helfer gespannt auf die Ankunft der CDU-Fraktion, des CDU-Stadtverbandes und all derjenigen, die sich für die Arbeit der Tafel interessieren. Jeder Neuankömmling wurde mit warmem Getränk und Leckereien ausgestattet, damit die kühleren Temperaturen in Vergessenheit gerieten.

Die CDU-Mitglieder widmeten sich dem Tafelladen im Rahmen ihrer Informationsreihe "Gehör(t)". In diesem Zuge kamen sie nicht mit leeren Händen, sondern mit 138 Tüten selbstgebackener Plätzchen und vielen Fragen an Hildegard Gallenschütz im Gepäck. "Das Backen und Verpacken hat zusammengeschweißt und es ist schön, wenn man etwas zurückgeben kann", sagte Stadtrat Christof Stadler. Auf die Idee, den Tafelladen zu unterstützen, seien die Mitglieder von Fraktion und Stadtverband gekommen, da sie im Dezember etwas für diejenigen haben tun wollen, denen es nicht so gut gehe.

Besucher nehmen Maß für neuen Aktenschrank

Für Leiterin Hildegard Gallenschütz ist die Arbeit bei der Tafel eine Herzensangelegenheit. Sie habe vor 15 Jahren die Arbeit bei der Tafel Konstanz begonnen und sei seit der Eröffnung in Radolfzell dabei. "Schon immer war es mein Herzenswunsch, in der Rente etwas Soziales zu tun", sagt sie. Die Geschichte des Radolfzeller Ladens habe Ende des Jahres 2009 begonnen und seitdem habe sich das Gebäude stetig verändert. "Damals bezeichnete die Nachbarschaft das hier eher als Schandfleck, weshalb einiges verbessert werden musste", erzählte Gallenschütz den Zuhörern.

Insbesondere haltbare Lebensmittel seien Mangelware. "Wir brauchen Sachen, die nicht so schnell ablaufen, wie Windeln, Honig oder Öl", erzählte Gallenschütz. Außerdem fehle der Leiterin ein abschließbarer Aktenschrank. Diese Wünsche stießen bei den CDU-Mitgliedern nicht auf taube Ohren. "Geben sie uns die Maße durch und wir regeln das", sagte Christof Stadler mit einem Lachen. Auch die Versorgung mit den gewünschten Waren solle in den nächsten Tagen angegangen werden.

Tafelteam und Parteimitglieder wärend der CDU-Aktion bei der Radolfzeller Tafel (von links): Heinz Küster, Doris Reuter, Horst Langer, Gerald Thom, Susanne Hiltner (alle Tafel), Hermann Leiz (CDU), Hildegard Gallenschütz (Leiterin Tafel), Mathias Poensgen, Lorenz Thum, Sabrina Weidlich, Stefan Neumeir, Martina Gleich, Helmut Villinger, Bernhard Diehl (alle CDU), Karin Sorg (Tafel), Christof Stadler, Wilhelm-Ulrich Sander und Dagmar Bingeser (alle CDU). Bild: Lisa Liebsch

Laut Leiterin Hildegard Gallenschütz besuchen etwa 50 bis 70 Bürger den Tafelladen in Radolfzell, sobald er zweimal die Woche seine Türen öffnet. "Das wechselt allerdings je nach Wetterlage und Geldbeutel", erklärte sie. Zudem sei die Zahl der Einkäufer durch die Flüchtlinge gestiegen: "Rund 60 Prozent sind Flüchtlinge und 40 Prozent hiesige Anwohner."

Keiner soll sich als Almosenempfänger fühlen

Für die Einkäufe würden Kunden eine kleine Summe zahlen. "Das ist eigentlich ganz gut, denn so werden die Lebensmittel geachtet", sagte Gallenschütz. Ein weiterer Grund sei, dass so das Gefühl ausbliebe, dass die Menschen Almosen empfingen. "Außerdem haben wir auch Kosten, beispielsweise für Kühlfahrzeuge oder Reparaturen, und müssen etwas verlangen."

Besonders dankbar sei das Team der Tafel nicht nur für Spenden von Geschäften, sondern auch Bürgern, die regelmäßig Lebensmittel und andere Waren bereitstellen würden. "Wir freuen uns und sind gerührt über diejenigen, die uns Waren bringen", berichtete Gallenschütz. Die Backaktion der CDU habe das Team außerdem sehr gefreut.