Radolfzell CDU-Sprecher Stadler spricht von Mobbing im Rathaus

Scharfe Kritik für Oberbürgermeister Staab: In seiner Haushaltsrede im Gemeinderat sprach CDU-Stadtrat Christof Stadler von Mobbing im Rathaus.

Die Sitzordnung der Verwaltungsspitze bei der Haushaltsberatung des Gemeinderats im Milchwerk könnte ein Hinweis auf die Befindlichkeiten in der Verwaltungsspitze sein. Direkt neben Oberbürgermeister Martin Staab saß nicht wie sonst üblich Bürgermeisterin Monika Laule, sondern Thomas Nöken, der stellvertretende Dezernatsleiter des Fachbereichs Bauen. Das mag am Informationsbedarf an das Baudezernat angesichts des Mammut-Investitionshaushalts gelegen haben, es wirkte aber wie eine Manifestierung der Differenzen zwischen dem OB und der Sozialbürgermeisterin.

Dieses Verhältnis und der als „Weckruf“ titulierte offene Brief der CDU-Fraktion zur Personalentwicklung, unterschrieben von 14 Stadträten, thematisierte Christof Stadler für die CDU in seiner Haushaltsrede: „Wir entlassen unseren Oberbürgermeister nicht aus seiner Verantwortung für ein vertrauensvolles Klima in der Verwaltung.“ Das sei in weiten Teilen überhaupt nicht gegeben. Einem OB, der der Bürgermeisterin die Leitung aller Ausschüsse, sogar das Jumelage-Komitee über den Informationsweg Mail entziehe, dem gehe es um übertriebene Kontrolle. Stadler spitzte zu: „Wenn es nicht sogar darum geht, die Bürgermeisterin zu demontieren. Manche sagen auch Mobbing dazu“, kritisierte Stadler. Sollte die Bürgermeisterin zur Kündigung gedrängt werden, „dann behalten wir uns vor, diese Stelle nicht wieder zu besetzen“, kündigte er für die CDU an.

Unter „der fragwürdigen Personalpolitik“ fasste Stadler auch die Nichtbesetzung der freien Stelle des Stadtplaners und die Versetzung von Astrid Deterling als Leiterin des Kulturbüros in die Betriebsverwaltung der Technischen Betriebe zusammen. In diesem Punkt gab es öffentlichen Widerspruch – von Astrid Deterling. Sie beantragte und bekam vom OB das Wort zu einer Erklärung vor dem Einstieg in die Beratung über den Haushaltsplan. „Es stimmt nicht, ich wurde nicht versetzt, ich habe mich aus diversen Gründen auf die Stelle bei den Technischen Betrieben beworben“, sagte Astrid Deterling.

Dietmar Baumgartner von den Freien Wählern sprach als einziger weiterer Fraktionssprecher Stadlers Beitrag zum Arbeitsklima im Rathaus an. Er halte nichts davon, anonymisierte Dinge breitzutreten, diese Angelegenheiten sollten nichtöffentlich beraten werden: „Ich hoffe, die Geschichte spaltet nicht die Verwaltung, den Gemeinderat und die Bevölkerung.“ Baumgartner fehlt im Moment auch das richtige Arbeitsklima als Stadtrat: „Schade, dass die Weihnachtsfeier ausfällt.“

Das Seebad kommt in den Haushalt und die Einsegnungshalle nicht