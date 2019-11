von Frank Hohlfeldt

Guten Tacho an alle Wortspielfans. Es darf gejubelt werden, heute ist wieder Tag der schlechten Wortspiele. Na Wonderbra! Herzlichen Glückstrumpf! Die beste Gelegenheit also, um ganz tief in die unterste Schublade zu greifen. Denn schon die alten Chinesen wussten: Wenn nicht jetzt, Wan Tan? Eigentlich wollte ich zum Einstieg einen Russenwitz machen, aber irgendjemand Stalingrad. Stattdessen könnte ich einen Witz über Veganer machen, aber den kann man sich eigentlich Schinken. Vielleicht lieber ein Bahn-Witz? Der kommt später. Dann eben einen für die Chemiker: Wieso kommt das Neutron nicht in die Disco? Weil nur geladene Gäste rein dürfen. Ja, der kam direkt aus der Wortspielhölle.

Das Gelbe vom Ei

Bei der Recherche zu diesem Beitrag hatte ich mir überlegt, dass bei superschlechten Wortwitzen eigentlich nur ein Superheld helfen kann. Deshalb habe ich Spiderman angerufen. Hab ihn aber nicht erreicht. Er hatte kein Netz. Also habe ich versucht einen befreundeten DJ anzurufen. Der hat aber aufgelegt. Alles muss man alleine machen. Apropos DJ: Egal wie viele CDs er hat. Carl Benz hatte Mercedes. Ja, das muss beim lesen wehtun. Und falls Sie mal zu viel auf einer Party getrunken haben, immer daran denken: egal wie dicht Sie sind, Goethe war Dichter. Für Partys ist man schließlich nie zu alt. Weil man ja immer nur so alt ist wie man sich fühlt. Hierbei gilt jedoch: Egal wie jung Sie sich fühlen, Jesus Freunde waren Jünger. Und falls Sie sich am Wochenende Frühstückseier kochen wollen, vergessen Sie nicht: Egal wie toll Sie Eier kochen, Khomeini kocht Ayatollah. Ich selbst kann das allerdings nicht so gut beurteilen, da bin ich einfach kein Eggsperte. Okay, der war echt flach.

Obst zur Belohnung

Es geht aber noch flacher: Kürzlich hat die Stiftung Warentest Besteck getestet. Sie erraten es nie! Das Messer hat am besten abgeschnitten. Autsch. Leider muss ich mir jetzt ein neues Hobby suchen weil ich gestern aus dem Töpferkurs geflogen bin. Ich hatte mich im Ton vergriffen. Vielleicht versuche ich es stattdessen mit Archäologie. Ich weiß aber nicht, ob das was für mich ist. Soll ein ziemlicher Knochenjob sein. Puh, wenn diese Zeilen endlich geschrieben sind, gönne ich mir erst einmal ein Stück Melone. Sozusagen zur Melohnung.

Fragen und Antworten für Scherzkekse

Zum Schluss noch ein paar Antworten auf Fragen, die eigentlich niemanden interessieren. Wieso gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Was essen Biber am liebsten? Tischstäbchen. Was macht Ken wenn er seine Freundin zum Essen einlädt? Ein Barbiecue. Und wieso verläuft sich der Henker immer auf dem Heimweg? Weil er nur die Hinrichtung im Kopf hat. Ach ja, der Bahnwitz... sorry, der fällt heute aus. So, das war‘s. Ende Gelände. Aus die Maus. Schluss mit lustig. Oder wie der Metzger zu sagen pflegt: Lende gut, alles gut. In diesem Sinne Tschüssikowski und bis Danzig!